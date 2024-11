Reacția lui Mircea Lucescu, după ce meciul România - Kosovo a fost abandonat. Se așteaptă decizia UEFA: „Inadmisibil, o rușine!”

Mircea Lucescu a reacționat dur, după ce mediul România - Kosovo a fost întrerupt vineri, 15 noiembrie 2024. Jucătorii kosovari au abandonat terenul chiar după minutul 90. Se așteaptă ca UEFA să ia o decizie cu privire la situația neașteptată.

După difuzarea meciului live de pe Antena 1 și în AntenaPLAY, Mircea Lucescu a avut o reacție dură. Antrenorul echipei naționale a României și-a spus părerea despre gestul jucătorilor din Kosovo, dar și despre tricolori.

Prima reacție a lui Mircea Lucescu, după ce mediul România - Kosovo a fost abandonat la 0 - 0

„Penibili au fost prin comportamentul lor. Jocul trebuie să se termine pe teren. Noi suntem sportivi, iar pe ceilalţi nimeni nu-i poate obliga să se comporte într-un anume fel. Şi au fost şi nişte provocări evidente. Este inadmisibil un asemenea comportament. E o ruşine faţă de toată lumea. Se vede de la o poştă că au încercat să facă asta, pentru că în joc era o calificare importantă. Au jucat foarte bine, puteau să câştige.

Am avut însă un portar senzaţional şi am mai avut o bară, însă mult prea puţin faţă de pretenţiile noastre. Calificarea este importantă acum şi să recuperăm jucătorii pentru următorul meci. Stanciu are o plagă destul de serioasă, o tăietură care a ajuns până la os, şi nu mai putea să joace. Probabil nu va juca nici cu Cipru”, a dezvăluit Mircea Lucescu.

