Revista presei sportive, 28.03.2018; România are o nouă generație de fotbaliști: ”Generația HORROR”; Maestrul Isco umilește Argentina; englezii distrug VAR-ul

Revista presei sportive din România zilei de miercuri, 28 martie, trebuia să ne vorbească de nașterea unei generații de excepție a fotbaliștilor români. Din păcate, la Ploiești, am asistat la o seară horror și o calificare pierdută în cel mai pur stil românesc. Peste hotare, Revista presei sportive are un subiect mare și șocant care domină: setul Spaniei cu Argentina lui (fără) Messi.

Din paginile pline de speranțe ale ultimelor zile, Gazeta Sporturilor de azi începe cu un titlu dureros, dar realist: Generația Horror, făcând trimitere la meciul România U19 - Ucraina U19, încheiat cu un dramatic 1-2.

În schimb, România lui Contra a învins rezervele celor din Suedia, într-un meci jucat într-o atmosferă urâtă pe ”Ion Oblemenco”, dominată de conflicte interne între fanii vechii și noii ”Științe”.

Trecem acum la FOTBAL ADEVĂRAT! Marca de azi începe cu maestrul Isco, cel care a marcat un ”hattrick” în meciul cu Argentina, câștigat 6-1 de iberici. Rezerva lui Real a fost magic cu o Argentina jenantă.

Isco e erou și în AS, acolo unde oferă și o declarație tăioasă către Zidane: ”La Madrid nu am continuitatea de care un fotbalist are nevoie”.

În schimb, din presa catalană citim evidența: greu fără Messi pentru ”pume”

Și SPORT începe cu un Lionel Messi amărât în tribune, un Lionel Messi care știe cine e favorită la câștigarea Cupei Mondiale.

Francezii de la L Equipe sunt astăzi bucuroși, după ce naționala lui Deschamps, răpusă de Columbia acum 4 zile, a învins în Rusia, tărâmul Mondialului din vară.

Iar englezii de la Mirror Sport și Star Sport sunt astăzi în război cu VAR-ul. Ei acuză că arbitrajul video le-a răpit victoria în amicalul cu Italia.