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România – Polonia, prima victorie cu Gică Hagi pe bancă, lider detașat de audienţă la Antena 1

Naţionala României a ȋntâlnit aseară Polonia ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY ȋn etapa a cincea din Liga Naţiunilor, iar tricolorii au reușit să se impună cu 2-1 și să aducă prima victorie cu Gică Hagi pe bancă. Alexandru Cicâldău şi Dennis Man au marcat ȋn faţa a peste 40.000 de suporteri pe Arena Naţională și a milioane de telespectatori din faţa micilor ecrane, meciul impunându-se ca lider incontestabil de audienţă, pe toate categoriile de public. Pentru România urmează duelul cu Bosnia de marţi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 09:10 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 09:11
Naționala de fotbal a României a obținut primul triumf din Liga Națiunilor cu Gică Hagi pe bancă | Sportpictures
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Astfel, cel de-al cincilea meci al României în Nations League 2026, România – Polonia, transmis aseară în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, în intervalul 21.45 – 23.41, a condus clasamentul audiențelor, înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 9 puncte de rating şi 37.5% cotă de piaţă în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 4.7 puncte de rating şi 19.8% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 11.5 puncte de rating şi 36.3% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4 puncte de rating şi 12.7% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 11.4 puncte de rating şi 35.1% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.6 puncte de rating şi 14.1% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 23:29, peste 2.2 milioane de telespectatori urmăreau „tricolorii” lui Gică Hagi.

Naționala de fotbal a României a obținut primul triumf din Liga Națiunilor cu Gică Hagi pe bancă, asta după ce tricolorii s-au impus cu scorul de 2-1 în fața Poloniei, în fața a peste 40.000 de fani prezenți pe Arena Națională.

Pentru „elevii” lui Hagi urmează meciul decisiv contra Bosniei, la Zenica, difuzat ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, marţi, de la 21.45, partidă ȋn care vor încerca să evite ultimul loc din grupă, care i-ar putea duce la barajul de promovare/menținere, cu o formație din Liga C.

Pentru români, emoţiile nu se opresc aici. Începând din 19 noiembrie, Naţionala U17, condusă de jucătorul lui Real Madrid, joacă la Campionatul Mondial, iar meciuri ale competiției din Qatar sunt transmise live, exclusiv în România, în AntenaPLAY, în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie.

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Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 14 noiembrie 2026

România - Polonia 2-1. Primele puncte pentru ”tricolori” în Liga Națiunilor. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și A...

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