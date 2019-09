Romelu Lukaku, victimă a jignirilor rasiste la meciul Cagliari-Inter

Atacantul belgian Romelu Lukaku a fost victimă a scandărilor rasiste la meciul pe care echipa lui, Inter Milano, l-a câştigat, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Cagliari, informează lefigaro.fr.

Fanii gazdelor au imitat sunete de maimuţă în momentul în care Lukaku se pregătea să execute penaltiul prin care Inter a stabilit scorul final, în minutul 72. Jignirile au continuat câteva secunde după ce belgianul a trimis mingea în poartă, putând fi auzite pe transmisia în direct a televiziunii italiene.

Lukaku a trimis o privire furioasă spre zona stadionului de unde au venit sunetele, apoi a fost îmbrăţişat de coechipierii săi. Meciul s-a reluat normal, arbitrul neintervenind.

În aprilie, Moise Kean, atunci la Juventus, a primit acelaşi tratament în Sardinia, la fel Blaise Matuidi, tot de la formaţia torineză.

Lukaku, în vârstă de 26 de ani, a fost transferat în această vară de Inter de la Manchester United şi a marcat două goluri în doă meciuri jucate în Serie A. El a semnat un contract pe cinci ani cu gruparea milaneză.

