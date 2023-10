Sacrificiul făcut de un fotbalist pentru Naționala lui Edi Iordanescu. Suporterii sunt uimiți

Laurențiu Popescu are 26 de ani și este portarul echipei Universitatea Craiova. El și-ar fi anulat cununia dacă ar fi fost convocat la Națională.

Laurențiu Popescu este o surpriză plăcută în SuperLigă, devenind numărul 1 în poarta echipei de fotbal Universitatea Craiova, retrogradându-l pe David Lazăr.

Conform DigiSport, tânărul fotbalist și-ar fi dat la schimb cununia pentru convocarea la Naționala României.

Citește și: Galerie incendiară cu modelul Claudia Romani. Cel mai sexi arbitru a renunțat complet la inhibiții în fața obiectivului camerei

Laurențiu Popescu și-ar fi anulat cununia pentru Naționala lui Edi Iordănescu

Profitând de pauza dintre competiții, Laurențiu Popescu s-a căsătorit. Însă portarul a dezvăluit că, în cazul în care era nevoie, și-ar fi sacrificat cununia pentru a apăra pentru Națională.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: O polițistă cu forme amețitoare a apărut pe terenul de fotbal și toți au amuțit. Cum arată tânăra care a făcut senzație

„Anulam cununia pentru că echipa națională este ceva extraordinar”, declară el foarte sincer. Din fericire nu a fost nevoit să ia o astfel de măsură drastică.

„Am sperat tot timpul la șansa mea, mă bucur că a venit acel moment, am profitat de el și acum profit de șansa oferită”, mai adaugă Laurențiu în cadrul conferinței de presă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Dănuț Lupu merge la închisoare. De ce este trimis în spatele gratiilor fostul fotbalist. Judecătorii, obligați să-i dea pedeapsa

Până la meciul Naționalei, Laurențiu Popescu se concentrează pe partidele în care joacă echipa Universitatea Craiova. Acesta își dorește să apere cât mai multe pase și să încheie câștigător împreună cu ceilalți colegi ai săi.

În timpul conferinței de presă, portarul Universității Craiova are în minte și meciul cu Petrolul, programat duminică, 22 octombrie. El recunoaște că îi așteaptă o partdă destul de grea: „Ne așteaptă o partidă foarte grea, dar am avut timp să pregătim acest meci și ne dorim foarte mult să câștigăm.

Citește și: Fotbal în fiecare zi, în AntenaPLAY. Benfica – Porto şi spectacolul din Portugalia şi Italia

Ne simțim foarte bine și am pregătit meciul acesta. Este foarte important că am avut o apărare foarte bune până acum și sper să continuăm la fel pentru că este important.

Am făcut un pas important în viață, ne-am bucurat de el dar a trecut și acum ne gândim la meciul de duminică. Nu m-am gândit nicio clipă că o să vină momentul acesta. Am continuat, să mă antrenez și am fost și împrumut, m-am gândit tot timpul la antrenamente și dacă o să am o șansă să profit de ea.”

Citește și: De ce i se spune "Mister" lui Ilie Dumitrescu. Puțini știu de unde se trage porecla analistului sportiv

Laurențiu Popescu a fost vizibil emoționat de convocarea la Națională. Acesta este hotărât să profite de orice șansă i se oferă pentru a-și arăta talentul, determinarea și dorința de a câștiga alături de România.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De aprecierea lui Laurențiu s-a bucurat și soția acestuia, Alexandra, care i-a stat alături atât în clipele frumoase, cât și în cele mai puțin plăcute. Alexandra își susține soțul și ar fi fost de acord să-și sacrifice cununia pentru ca acesta să apere pentru Națională.