Semifinale Euro 2019 U21 / Reactii dupa calificare!

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat calificarea naționalei U21 în semifinalele Campionatului European de tineret. „Bursucul” a vorbit la superlativ despre Ianis Hagi, unul dintre liderii echipei lui Mirel Rădoi: „Sincer să fiu, nu cred că erau mulți în România care sperau să câștigăm o grupă cu Franța, România și Spania. Nici eu n-am crezut, nu mă așteptam să ajungem în semifinale câștigând grupa. Franța n-a avut nicio ocazie de gol azi, asta înseamnă că organizarea a fost foarte bună. Mirel Rădoi a riscat mult schimbând 5 jucători și i-a ieșit tot ce a făcut. Merită toate felicitările"!

"Să ne gândim la mai mult și să nu ne oprim aici. Dacă îl avem pe Ianis Hagi în teren, putem câștiga Campionatul European. E un jucător unic, un jucător complet, care lovește mingea la fel de bine cu ambele picioare"

Dan Petrescu, antrenor CFR

"Am reusit ceva incredibil, ceva istoric. Le-am spus italienilor ca luam tara cu asalt la European, dar nu m-au crezut. Am lasat sa vorbeasca jocul. Le-am aratat tuturor oamenilor din lume ca Romania are o inima super mare!", a spus Ionut Radu, portarul nostru, dupa calificarea in semifinale.

"O semifinală pentru România fotbalistică. Hai să uităm la ce categorie de vârstă! Sau nu, să nu uităm, aici e viitorul!", Cristian Geambasu, editorialist GSP.

"Simt mândrie și vreau să-i fac mândri pe fani! Măcar o seară să fie fericiți și mândri că sunt români într-o altă țară", Dragos Nedelcu, unul dintre cei mai buni jucatori ai Romaniaie U21 in meciul cu Franta, 0-0.

România U21 joacă împotriva Germaniei U21 în semifinalele EURO 2019. Meciul se va disputa joi, 27 iunie, de la ora 19:00, și va fi în direct pe TVR 1