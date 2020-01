Simona Halep, devastată după înfrângere! Cum și-a explicat eșecul. „Să pierzi așa doare mai tare! Sufăr!”

Campioană la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019, Simona Halep a fost aproape de a doua sa finală la Melbourne, după cea pierdută în 2018, în faţa danezei Caroline Wozniacki.

„Să pierzi așa doare mai tare, cu siguranță. Sufăr acum, trebuie să recunosc asta. Dar viața merge înainte! Cred că aș fi putut fi puțin mai curajoasă la punctele importante. Nu am făcut asta. Am fost un pic prea defensivă la acele mingi și nu am putut prelua controlul punctului.

Muguruza a servit bine în momentele importante. Returul meu nu a fost grozav azi. Cred că amândouă am făcut un meci bun, dar în final ea a fost mai puternică. În momentele cruciale ea a fost mai curajoasă decât mine", a declarat Simona Halep, conform WTA Insider.

