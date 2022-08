Simona Halep s-a retras din turneul de la Cincinnati. Vezi motivul neașteptat invocat de sportivă

Turneul de tenis de la Cincinnati sau Cincinnati Open, este un turneu de tenis ce are loc anual în aer liber și care se joacă pe terenuri cu suprafață dură, într-un oraș aproape de Cincinnati, Ohio. Prima ediție a turneului a avut loc in 1899, acum fiind cel mai vechi turneu de tenis din Statele Unite ale Americii.

În primul tur al turneului de anul acesta, Simona Halep a învins-o cu greu pe Anastasia Potapova, în trei seturi. Vizibil afectată din cauza unor probleme fizice, românca a decis să lupte până la final și s-a calificat în cele din urmă în turul doi al turneului.

Citește și: Simona Halep, reacție la rece după victoria de la Toronto. Ce a transmis jucătoarea de tenis: „Să câștig aici este un pas mare”

Cu câteva ore înainte de partida pe care trebuia să o joace în turul doi alături de Veronika Kudermetova, Simona Halep a decis să se retragă, din cauza unor probleme la coapsa dreaptă. După victoria de la Toronto și meciul solicitant din turul întâi, oboseala fizică acumulată a determinat-o pe sportivă să se retragă. Ea va lua o pauză înainte de ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, care se va desfășura în perioada 29 august - 11 septembrie, potrivit Digi Sport.

Aflată într-un moment de epuizare fizică după ultimele performanțe sportive înregistrate, Simona Halep nu nu mai participă în turul al doilea al turneului de la Cincinnati, unde s-a calificat după un meci intens. Decizia de retragere a fost publicată pe Twitter de WTA, organizatorul american al turneului sportiv.

Simona Halep has withdrawn from #CincyTennis due to a right thigh injury.



Veronika Kudermetova receives a walkover into the Round of 16 to face either Paula Badosa or Ajla Tomljanovic.