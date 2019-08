Keys: Ştiam că Simona nu va renunţa. Am crezut în mine şi am jucat foarte inteligent

Jucătoarea Madison Keys a declarat, după ce a eliminat-o pe Simona Halep în optimi la Cincinnati, că ştia că românca, fost lider WTA, nu va ceda uşor.

“Cred că am jucat foarte inteligent astăzi. Evident, am avut un prim set foarte bun şi nu cred că ea a jucat cel mai bun tenis al său în primul. În al treilea set am jucat amândouă la un nivel destul de înalt. Cred că pentru prima dată după mult timp nu am încercat să fac prea mult prea curând. Ea a fost numărul 1 dintr-un motiv, a câştigat grand slam-uri dintr-un motiv. Ştiam că nu va renunţa sau ceda. Am crezut în mine şi nu m-am abţinut la lovituri. Cred că am avut vreo două ratări mari, dar în acelaşi timp cred că am făcut şi multe lucruri foarte bune”, a spus Keys, potrivit site-ului WTA.

Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, a fost învinsă, vineri (joi, în SUA), cu scorul de 6-1, 3-6, 7-5, de americanca Madison Keys, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 16, în optimile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati.

Sursa : news.ro