Nicușor Ene, primul antrenor al Simonei Halep, a murit. Tenismena a aflat prin telefon: ”Mama mi-a spus că ne-a părăsit!”

”Doar ce am aterizat de la Dubai acolo unde am făcut pregătirea pentru noul an. De fiecare dată când ajung o sun pe mama...astăzi apelul s-a încheiat cu vestea tristă că domnul profesor Ene ne-a părăsit, o persoană blanda care nu m-a certat nici măcar o dată în toți acei patru ani în care m-a învățat absolut tot ce înseamnă tenisul. A fost una dintre cele mai importante cărămizi pe care el a pus-o la această carieră minunată a mea. Mă bucur enorm că a fost alături de mine pe scenă de la Constanța atunci când am sărbătorit trofeul de la Wimbledon.

...mereu în sufletul meu! Dumnezeu să-l ierte!”, a scris Simona Halep pe Facebook.

Nicușor Ene, primul antrenor de tenis al îndrăgitei sportive a suferit un infarct, pe 19 decembrie, fiind transportat până la Spitalul Universitar din Capitală, în stare gravă. Medicii din Constanța au decis că un transfer la o altă unitate medicală ar reprezenta cea mai bună decizie în cazul bărbatului, dată fiind starea sa critică.

Nicușor Ene este cel care i-a descoperit talentul în tenis și sport al Simonei Halep, pe vremea când campioana se afla în școală. De-a lungul anilor, acesta a fost cel care i-a îndrumat pașii spre o carieră de succes, dar și spre a deveni o jucătoare profesionistă de tenis. Cu câțiva ani în urmă, primul antrenor al jucătoarei originare din Constanța a povestit că motivul pentru care a încheiat colaborarea cu Simona l-a reprezentat o intervenție din partea mamei acesteia.

”În momentul despărțirii a fost o chestie între mine și maică-sa, nu ne-am înțeles și eu am renunțat să mai lucrez cu Simona. Dar să știți că n-am avut nicio problema cu Simona, ne-am înțeles foarte bine și mi-a rămas la suflet. Cert este că a fost o neînțelegere, eu am fost mai sensibil și așa n-am mai lucrat împreună”, susținea Nicușor Ene, în trecut, potrivit playtech.