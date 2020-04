Simona Halep a anunţat că a donat 30.000 de euro pentru spitalele care tratează cazuri de Covid 19.

"Este adevărat, aceasta este suma, 30.000 de euro. Nu mă uit la ştiri, dar stăteam în casă cu Toni, cu prietenul meu, şi am văzut cât e de greu pentru toată lumea. Am decis amândoi să donăm, a fost un moment venit din interior. Indiferent de sumă, trebuie să donez. A venit din suflet. Nu îmi place să anunţ oficial aceste donaţii. Doctorii şi românii au nevoie de ajutor", a spus Halep, într-un interviu pentru Digi Sport.

Ea spune că nu a mai ieşit din casă din 9 martie şi se bucură de faptul că poate dormi mai mult.

"Îmi lipseşte faptul că nu mai pot ieşi cu prietenii, nu ne mai putem strânge, îmi plăcea mult să ies în oras, să stăm să râdem, să povestim. Eu una m-am izolat complet, nu am avut întâlnire cu cineva pe care nu-l cunosc de pe 9 martie. Faptul că stau deja de 6-7 săptămâni acasă, într-un singur loc, pentru mine e ceva wow, nu am mai făcut asta am şi uitat de când. Dorm mai mult şi pot să spun că e un moft", a afirmat Halep.

Sursa: news.ro