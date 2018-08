Simona Halep - Ashleigh Barty, optimi Cincinnati 2018. Coșmar al amânărilor pentru liderul WTA! Când va reveni pe teren românca

Simona Halep - Ashleigh Barty, optimi Cincinnati 2018 se va juca azi, de la ora 18:00, ora României. Asta dacă ploaia nu va fi din nou prezentă în SUA. Conform prognozei, șansele să plouă astăzi sunt din nou destul de ridicate.

Simona Halep - Ashleigh Barty, optimi Cincinnati 2018. Duelul dintre Simona și australianca de 22 de ani care a explodat în tenisul mondial în 2017 va fi al doilea meci direct. Precedentul a avut loc în urmă cu o sătpămână, la Montreal, când Simona s-a impus în semifinale, scor 6-4, 6-1.

Simona Halep profită de mini-pauza cauzată de ploaie. Românca nu a părut deloc deranjată de această problemă și a venit cu o postare pe contul său de Twitter, în care li s-a adresat și oficialilor turneului.

"Hai să încercăm asta din nou mâine, @cincytennis. Noapte bună, tuturor", a scris Simona Halep, alături de o fotografie în care apare împărțind autografe fanilor din tribune.

Let's try this again tomorrow @cincytennis 👋



Good night everyone 🤪 pic.twitter.com/iMJ8SLoqI0