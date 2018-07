Simona Halep s-a calificat în turul III la Wimbledon 2018. Victorie clară cu Saisai Zheng. Cu cine joacă în turul următor

Simona Halep, în turul III la Wimbledon 2018! ”Regina” de la Roland Garros a început cu un break meciul, însă Zheng și-a revenit și a dat senzația că se va impune în setul inaugural. Asiatica a condus cu 5-3, iar la 5-4 a servit pentru set. Simona a arătat însă că e cea mai bună jucătoare a lumii și a câștigat setul cu 7-5.

Simona Halep, în turul III la Wimbledon 2018! Setul secund nu a mai avut istoria. Simona a defilat și s-a impus cu 6-0. Halep s-a impus cu 7-5, 6-0 după o oră și 18 minute de joc. De la 3-5 în primul set, Halep a câștigat 10 game-uri la rând!

”Nu a fost ușor pentru mine în primul set. Am început să simt mai bine mingea, apoi nu am mai greșit. Am încercat să lovesc mai moale, să nu mai greșec.

Mă simt mai bine. Simt mai bine mingea. Voi fi pregătită pentru următorul meci. Voi crede în șansa mea la victorie”, a spus Halep după meciul cu Zheng.

