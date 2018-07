Wimbledon 2018: Simona Halep - Saisai Zheng, turul II de la Londra. Organizatorii au anunțat ora meciului

Simona Halep - Saisai Zheng, turul II Wimbledon 2018. Înainte de a prezenta meciul Simonei Halep, trebuie să spunem că ieri, în prima zi cu meciuri din turul secund, România le-a ”pierdut” pe Sorana Cîrstea și Alexandra Dulgheru. Prima a dezamăgit maxim și a fost eliminată de Evgenyia Rodina (120 WTA), scor 6-1, 3-6, 3-6.

În ceea ce o privește pe Alexandra, aceasta a jucat admirabil cu legenda Venus Williams. Din păcate, nu a mai rezistat după primul set pierdut și a fost eliminată cu 6-4, 0-6, 1-6. Singura veste bună de ieri a venit de la Mihaela Buzărnescu. Aceasta a trecut de britanica Katie Swan, scor 6-0, 6-3, și s-a calificat în turul III la Londra, acolo unde va da piept cu Karolina Pliskova (8 WTA).

Simona Halep - Saisai Zheng, turul II Wimbledon 2018. Astăzi, pe iarba londoneză reintră în scenă liderul WTA Simona Halep. Pe Terenul 1, campioana de la Roland Garros va juca împotriva chinezoaicei Saisai Zheng, locul 126 WTA. Va fi doar al doilea duel dintre cele două jucătoare din circuitul WTA. Cele două s-au mai întâlnit în 2015, în semifinale la Shenzhen, acolo unde s-a impus Simona cu 6-2, 6-3.

THURSDAY'S ORDER OF PLAY (No.1 Court, from 13:00 BST)



Marin Cilic vs Guido Pella

Simona Halep vs Saisai Zheng

Juan Martin del Potro vs Feliciano Lopez

Taylor Fritz vs Alexander Zverev#Wimbledon