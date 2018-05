Simona Halep - Taylor Townsend, turul II Roland Garros! Programul de joi de la Paris al româncelor Halep, Begu și Ana Bogdan

Simona Halep - Taylor Townsend, din turul II de la Roland Garros, se va juca azi, la o zi după ce Simona a petrecut trei seturi contra americancei Alison Riske (83 WTA). Meciul liderului WTA este programat pe arena principală de la Paris, Philippe Chatrier.

Simona Halep și Taylor Townsend (72 WTA) vor intrat pe teren în jurul orei 15:00, după ce se vor încheia meciurile de la masculin Marin Cilic - Hubert Hurkacz și Lucas Pouille - Cameron Norrie. Al doilea este un duel început miercuri și ajuns la scorul de 6-2 6-4 5-7 pentru Pouille.

Simona Halep - Taylor Townsend de la Roland Garros va fi doar al doilea meci direct dintre cele două jucătoare. Liderul mondial a mai jucat cu americanca de 22 de ani în 2017 la Cincinnati. În turul II al turneului american, Simona Halep a câștigat în două seturi, scor 6-4, 6-1.

Dacă Simona Halep a avut emoții în turul I de la Paris, câștigând în trei seturi meciul cu Riske, Townsend a rezolvat mult mai ușor meciul din turul inaugural. Aceasta a trecut marți, în turul I, de reprezentanta gazdelor, Myrtle Georges (218 WTA), scor 6-4, 6-2.

Tot azi, în turul II la Paris, România mai are alte două reprezentante:

Ana Bogdan (66 WTA) o va înfrunta pe Angelique Kerber (12 WTA) în meciul trei al zilei de pe terenul 7. Cele două jucătoare, care se îmtâlnesc în premieră în circuitul WTA, vor intra pe teren după meciurile Jan-Lennard Struff vs Steve Johnson și Pablo Cuevas vs Kevin Anderson. Organizatorii estimează ora 16:00.

Irina Begu (40 WTA) - Shuai Zhang (27 WTA), 1-0 la meciuri directe pentru Irina, după o victorie la Madrid în 2014, 6-4, 7-5. Acest meci este ultimul de pe terenulș 18, după meciurile Fabio Fognini vs Elias Ymer, Dominic Thiem vs Stefanos Tsitsipas (care va continua de la 6-2 2-6 6-4), Lucie Safarova vs Karolina Pliskova și John Isner vs Horacio Zeballor. Este estimată ora 18:30, însă sunt șanse ca meciul să înceapă mult mai târziu.