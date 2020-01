Sorana Cîrstea s-a retras de la turneul de la Hobart

Cîrstea (74 WTA), venită din calificări, ar fi urmat să joace luni cu sportiva cehă Kristyna Pliskova, în primul tur pe tabloul principal.



Locul ei a fost luat de Nina Stojanovic (84 WTA), din postura de lucky loser.

Sorana Cirstea has withdrawn from the tournament with a left leg injury, Nina Stojanovic takes her place in the draw as a lucky loser

— Hobart International (@HobartTennis)

Sursa : news.ro