Stirile diminetii din sport: Real a luat SuperCupa Spaniei!

4-1. Sergio Ramos transformă cu siguranță și Realul câștigă Supercupa Spaniei.

3-1. Trippier transformă pentru Atletico.

3-0. Modric transformă pentru Real.

ratare. Thomas trage, dar Courtois apără.

2-0. Rodrygo transformă cu siguranță.

ratare. Saul nimerește bara.

1-0. Carvajal transformă pentru Real.

3. Japonezul Kazuyoshi Miura, deţinătorul recordului de cel mai în vârstă fotbalist profesionist, şi-a prelungit cu un an contractul cu Yokohama FC, club din prima ligă a Japoniei. El va împlini 53 de ani la 26 februarie si este cel mai în vârstă jucător care a evoluat într-un meci profesionist, doborând, in 2017, la 50 de ani şi şapte zile, recordul englezului Stanley Matthews. În sezonul trecut, Miura a jucat în trei meciuri de campionat şi două de Cupă (în total 223 de minute), iar de-a lungul carierei a evoluat în 89 de partide pentru naţionala Japoniei (55 de goluri).

4. Dinamo a anunţat, duminică, pe site-ul oficial, că l-a achiziţionat pe fundaşul slovac Lukas Skovajsa, în vârstă de 25 de ani. Fost internaţional de tineret al Slovaciei, Lukas Skovajsa s-a născut la Trencin şi a evoluat în carieră doar la AS Trencin, de la copii şi juniori până la prima echipă. El are doua titluri de campion in palmares.

5. Echipa Serbiei a câştigat, duminică, prima ediţie a ATP Cup, impunându-se cu 2-1 în finala cu Spania, la Sydney.

Roberto Bautista Agut (10 ATP) - Dusan Lajovici (34 ATP) 7-5, 6-1

Novak Djokovici (2 ATP) - Rafael Nadal (1 ATP) 6-2, 7-6 (4)

Trofeul s-a decis la dublu, meci în care echipa Novak Djokovici/Viktor Troicki s-a impus cu 6-3, 6-4 în faţa perechii Feliciano Lopez/Pablo Carreno Busta.

6. Universitatea Craiova a învins, duminică, într-un meci amical disputat în Antalya, cu scorul de 2-0 (0-0), formaţia Eintracht Braunschweig, locul 4 în liga a treia germană. Golurile au fost marcate de Mihăilă '53 şi Dan Nistor '83. Corneliu Papură a folosit următorii jucători:

Repriza 1: Marinescu - Vlădoiu, Dobre, Tiago, Măţel - Danciu, Popescu, Ivanov - Bărbuţ, Markovici, Baiaram

Repriza 2: Pigliacelli - Martici, Cosici, Bălaşa, Vătăjelu - Nistor, Mateiu, Cicâldău (Ivanov '66) - Ivan, Roman, Mihăilă