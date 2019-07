Turul Franţei: Alaphilippe a câştigat contratimpul individual

Britanicul Geraint Thomas (Ineos) s-a clasat pe locul doi, iar poziţia a treia a fost ocupată vineri de belgianul Thomas De Gendt (Lotto Soudal).

Julian Alaphilippe gave everything he had to win the stage and keep the Yellow Jersey! a tout donné pour remporter l’étape et consolider son Maillot Jaune !

— Tour de France (@LeTour)

În clasamentul general, Alaphilippe este urmat de Thomas, iar pe trei este Steven Kruijswijk (Jumbo – Visma).

Etapa a 14-a va avea loc sâmbătă, între Tarbes şi Col du Tourmalet, pe distanţa de 117,5 kilometri.

Sursa : news.ro