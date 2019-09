Tyson Fury: Am avut peste 40 de cusături, am câştigat 5.000 de lire sterline la cazinou şi acum sunt gata pentru războiul cu Deontay Wilder

Boxerul Tyson Fury a avut nevoie de peste 40 de cusături la ochiul drept după meciul câştigat la puncte, sâmbătă, cu suedezul Otto Wallin, informează BBC.

"Am mers la spital, m-au cusut, apoi am mers acasă. M-am trezit, am mers la cazinou, am câştigat cinci mii, am băut câteva beri şi acum o să mai beau câteva", a declarat Fury, pe aeroportul din Las Vegas.

Promotorul Frank Warren, care a spus că Fury are 47 de cusături la ochi, a precizat că meciul revanşă cu americanul Deontay Wilder, programat în februarie 2020, ar putea fi amânat din cauza problemelor de sănătate ale boxerului britanic.

Întrebat despre această posibilitate, Fury a afirmat: "Sunt gata de război. Cred că au fost peste 40 de cusături la ambele tăieturi. Ascultă, sunt în regulă! Este box. Nu poţi merge să înoţi şi să nu te uzi. Este un sport de luptă."

Boxerul britanic Tyson Fury l-a învins la puncte pe suedezul Otto Wallin, într-un meci la categoria grea, din gala care a avut loc, sâmbătă, la Las Vegas.

Fury a primit decizia de victorie în unanimitate, 116-112, 117-111, 118-110, după un meci de 12 reprize, dar a trebuit să se întrebuinţeze serios pentru a întoarce o luptă ce îi era defavorabilă.

Pugilistul britanic a suferit răni serioase la ochiul drept în primele reprize şi a fost transportat direct al spital după înfruntarea cu boxerul suedez, care era neînvins până sâmbătă (28 de ani, 20-0, 13 KO).

"A fost o luptă extraordinară... În majoritatea timpului nu am putut vedea cu ochiul stâng", a declarat Fury.

Fury, 31 de ani, fost campiona WBA, WBO şi IBF al greilor, a ajuns la 29 de victorii, din care 20 prin KO, şi o decizie la egalitate, după succesul de la Las Vegas.

El ar trebui să boxeze, la 20 februarie 2020, cu americanul Deontay Wilder, campionul WBC, într-o revanşă a partidei din decembrie 2018, terminată la egalitate.

Sursa : news.ro