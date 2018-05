UEFA nu iartă! Un club uriaș din Italia, aproape de excluderea din cupele europene. Decizia forului fotbalistic care cutremură Serie A

Deși a încheiat sezonul de Serie A pe locul 6, poziţie ce duce direct în grupele Europa League, AC Milan riscă sancţiuni radicale din partea UEFA. Echipa lui Rino Gattuso ar putea fi exclusă din Europa, din cauza situaţiei neclare legată de bugetul şi de statutul proprietarilor clubului.

Conform presei din Italia, compania care deţine clubul din Milano, Rossoneri Sport Investment, este suspectată că a făcut investiţii fără să aibă la bază o realitate financiară.

Le misure previste dall'UEFA in caso di mancata ottemperanza alle regole del Fair Play Finanziario



Sarà l'UEFA Club Financial Control Body a decidere le sanzioni in base a "vari fattori".#Milan pic.twitter.com/IA4DiS140L