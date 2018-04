VIDEO: Juventus - Real Madrid 0-3, un nou fleac pentru Cristiano Ronaldo! ”Balonul de Aur” a marcat un gol care va rămâne în istoria Ligii Campionilor

Juventus - Real Madrid de marți, 3 aprilie 2018, s-a încheiat cu un sec 0-3. A fost spectacol total oferit de cea mai bună echipă a Europei din ultimele trei sezoane. Real Madrid, o specialistă în meciurile de Ligă, a început abrupt meciul de pe ”Juventus Stadium” și a marcat după numai 3 minute de joc. Și cine putea să marcheze dacă nu Cristiano Ronaldo, ”Balonul de Aur” din 2017 și, la cum decurg lucrurile, probabil ”Balonul de Aur” din 2018.

Juventus - Real Madrid a avut o repriză secundă de poveste, una fericită pentru fanii ”albilor” din Madrid. În minutul 64 al meciului a avut loc o fază care va rămâne mereu în memoria fanilor fotbalului, a fanilor lui Cristiano Ronaldo și, mai mult ca sigur, în memoria lui Gigi Buffon! Ce s-a întâmplat mai precis: după o centrare a lui Carvajal, Ronaldo a plutit fantastic și, dintr-o foarfecă perfectă, a trimis balonul superb în poarta unui Buffon neputincios. Fără îndoială, a fost cel mai frumos gol din istoria recentă a Ligii și, cu siguranță, și din cariera lui CR7!

OH MY GOODNESS! Ronaldo just did this!!! 😱😱😱 pic.twitter.com/zu5VWoveHB