Anunț de ultimă oră: Simona Halep s-a retras! România a rămas cu o singură româncă pe tabelul principal

Halep era favorită doi şi urma să joace direct în turul secund, cu câştigătoarea meciului Anett Kontaveit (Estonia, 24 WTA) – Anastasija Sevastova (Letonia, 41 WTA).

Locul Simonei Halep pe tablou a fost luat de favorita 9, sportiva din Belarus Arina Sabalenka.

Simona Halep has withdrawn from Doha. Aryna Sabalenka moves into Halep’s vacated seeded spot.



