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Vineri, 13 noiembrie, zi cu ghinion? Superstițiile de care ar trebui să ții cont!

Vineri, 13 noiembrie, este considerată de mulți oameni una dintre cele mai ghinioniste zile din calendar! În jurul acestei date s-au format numeroase superstiții, iar cei care cred în ele încearcă să evite anumite gesturi și activități de teamă că ar putea atrage necazuri. Iată ce spune tradiția că nu ar trebui să faci în această zi!

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 06:30 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 18:55
Ce nu trebuie să faci vineri, 13 noiembrie! Superstițiile de care trebuie să ții cont
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Asocierea dintre ziua de vineri și numărul 13 este una dintre cele mai cunoscute superstiții. De-a lungul timpului, ambele au fost legate de ghinion, iar împreună au ajuns să fie considerate un semn rău de către persoanele superstițioase.

De unde vine teama de vineri, 13

Există mai multe teorii despre originea acestei credințe. Una dintre explicațiile vehiculate are legătură cu Cina cea de Taină, la care au participat Iisus Hristos și cei 12 apostoli. Iuda, cel care l-a trădat pe Iisus, a fost al 13-lea participant la masă. De asemenea, ziua de vineri este asociată în tradiția creștină cu răstignirea lui Iisus Hristos.

De-a lungul anilor, în jurul acestei zile au apărut numeroase superstiții. Chiar dacă nu există dovezi științifice care să arate că vineri, 13, aduce ghinion, unele persoane preferă să respecte anumite reguli pentru a evita ghinioanele de care se tot vorbește.

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Ce nu ar trebui să faci vineri, 13 noiembrie, potrivit superstițiilor

Se spune că în această zi e bine să nu treci pe sub o scară. Aacest gest ar atrage ghinion și ar putea aduce necazuri în perioada următoare. Totodată, nu e bine să spargi oglinda. Potrivit unei credințe populare, spargerea unei oglinzi ar aduce șapte ani de ghinion.

Mai mult decât atât, se mai zice că în ziua de vineri, 13, nu trebuie să deschizi umbrela în casă. Acest obicei este considerat de unii un semn rău și se spune că ar putea atrage probleme.

Ferește-te de pisicile negre în această zi! În anumite culturi, întâlnirea cu o pisică neagră este asociată cu ghinionul, mai ales dacă aceasta îți taie calea. Nu te muta într-o casă nouă! Unele superstiții spun că o astfel de schimbare făcută într-o zi de vineri, 13, ar putea aduce neînțelegeri și probleme în noua locuință.

O altă superstiție spune că schimbarea înfățișării în această zi ar putea atrage ghinion, astfel că ar fi bine să nu te tunzi vineri, 13.

Vineri, 13, aduce ghionion?

Deși teama de această dată este răspândită în numeroase țări, nu există dovezi științifice care să demonstreze că vineri, 13, ar fi mai ghinionistă decât oricare altă zi din an. Este vorba despre o credință transmisă de-a lungul generațiilor.

Mai mult, superstițiile diferă de la o țară la alta. În timp ce în multe țări numărul 13 este asociat cu ghinionul, în Italia, de exemplu, numărul 17 este considerat ghinionist, iar în unele țări vorbitoare de limbă spaniolă și în Grecia, ziua de marți, 13, este cea privită cu teamă.

Pentru cei care cred în superstiții, vineri, 13 noiembrie, este o zi în care preferă să fie mai precauți. Pentru ceilalți, rămâne o zi obișnuită, în care nu au niciun motiv să își schimbe planurile.

calendar 13

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