Alertă ANM! Avertizare de vânt, vijelii, grindină şi ploi în jumătate de ţară. Vremea pe litoral nu este una bună

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt, vijelii, grindină şi ploi în jumătate de ţară, inclusiv pe litoral, valabilă până joi, la ora 22.00.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY