Alertă meteo! Cod portocaliu de vijelii puternice și cod galben de caniculă. Ce județe sunt vizate de avertizările ANM

Meteorologii au emsi cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, vijelii puternice și ploi abundente în intervalul 2 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 22:00. De asemenea, ANM a anunțat cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată în intervalul 2 iulie, ora 12:00 – 3 iulie, ora 06:00.

Județele în care vor fi vijelii sunt Alba, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Hunedoara, Neamț, Satu Mare, Vrancea, Argeș, Botoșani, Covasna, Harghita, Olt, Suceava, Arad, Brașov, Dâmbovița, Mehedinți, Prahova, Timiș, Bacău, Buzău, Dolj, Maramureș, Sibiu, Teleorman, Bihor, Cluj, Gorj, Mureș, Sălaj, Vâlcea, dintre care Botoșani și Teleorman sunt sub cod galben de vijelii, Vrancea, Buzău, Prahova Dâmbovița, Arad Timiș și Caraș Severin au zone aflate sub cod galben și altele sub cod portocaliu, iar restul județelor menționate sunt integral sub cod porocaliu.

„În zonele de munte, în Maramureș, Transilvania, Oltenia, nord-vestul Munteniei și local în Moldova, iar spre seară și în Crișana vor fi vijelii puternice, cu rafale de peste 70...80 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși local 35...40 și izolat 50...60 l/mp”, au precizat meteorologii.

Cod galben de caniculă în 24 de județe și municipiul București

De asemenea, meteorologii au emis cod galben de val de căldură și disconfort termic ridicat în intervalul de valabilitate: 2 și 3 iulie.

„În intervalul menționat, valul de căldură se va menține în zonele joase din vestul, sudul și local în estul țării, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În general temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, iar cele minime între 17 și 20 de grade.

Argeș, Buzău, Dolj, Iași, Timiș, Arad, Călărași, Gorj, Mehedinți, Teleorman, București, Caraș-Severin, Galați, Olt, Vâlcea, Bihor, Constanța, Giurgiu, Prahova, Vrancea, Brăila, Dâmbovița, Ialomița, Tulcea, Vaslui sunt vizate de cod galben de caniculă.

Citește și: Prognoza meteo 2 iulie 2022. Cum e vremea în România și care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Prognoza meteo 2 iulie 2022 în principalele orașe din țară

Iată care sunt temperaturile maxime de sâmbătă, șansele de precipitații, procentul de umiditate și viteza vântului, pe 2 iulie 2022, în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 36 grade Celsius, Precipitații: 60%, Umiditate: 41%, Vânt: 10 km/h

Oradea: 35 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 44%, Vânt: 14 km/h

Baia Mare: 32 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 56%, Vânt: 8 km/h

Cluj Napoca: 32 grade Celsius, Precipitații: 90%, Umiditate: 55%, Vânt: 8 km/h

Sibiu: 30 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 57%, Vânt: 11 km/h

Alba Iulia: 32 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 51%, Vânt: 10 km/h

Craiova: 35 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 45%, Vânt: 13 km/h

Târgu Jiu: 31 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 57%, Vânt: 6 km/h

Suceava: 34 grade Celsius, Precipitații: 60%, Umiditate: 46%, Vânt: 16 km/h

Bacău: 34 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 42%, Vânt: 13 km/h

Botoșani: 34 grade Celsius, Precipitații: 40%, Umiditate: 38%, Vânt: 10 km/h

Miercurea Ciuc: 27 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 69%, Vânt: 8 km/h

Brașov: 29 grade Celsius, Precipitații: 80%, Umiditate: 64%, Vânt: 6 km/h

Ploiești: 33 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 49%, Vânt: 11 km/h

Buzău: 34 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 41%, Vânt: 11 km/h

Târgoviște: 32 grade Celsius, Precipitații: 60%, Umiditate: 53%, Vânt: 6 km/h

București: 36 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 39%, Vânt: 10 km/h

Iași: 34 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 34%, Vânt: 14 km/h

Galați: 35 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 38%, Vânt: 14 km/h

Brăila: 34 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 38%, Vânt: 14 km/h

Constanța: 27 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 61%, Vânt: 10 km/h

Tulcea: 33 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 44%, Vânt: 18 km/h

Episodul nou din serialul coreean este disponibil acum în AntenaPLAY.