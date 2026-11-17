Alertă meteo în România! Meteorologii anunță rafale de vânt de până la 120 km/h la munte. Vezi zonele vizate și intervalele în care este valabilă avertizarea ANM.

Alertă meteo în România! Rafale de vânt de până la 120 km/h | Profimediaimages.ro

Vremea se schimbă în România, iar meteorologii au emis noi atenționări de vânt puternic. Rafalele pot ajunge la 120 km/h la altitudini mari, în special în zonele montane. Mai multe regiuni sunt vizate de avertizări, iar ANM anunță și ploi însemnate cantitativ, precum și ninsori la munte.

Alertă meteo în România! Rafale de vânt de până la 120 km/h. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteorologilor

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un avertisment pentru români, în contextul intensificărilor puternice ale vântului. În perioada 17–18 noiembrie 2026, rafalele vor putea atinge viteze de până la 120 km/h în zonele montane, la altitudini mari. Autoritățile au transmis o serie de recomandări pentru populație.

Mesajul integral transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență:

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„Vânt puternic la munte, cu rafale de până la 120 km/h

Începând de mâine dimineață, 17 noiembrie, ora 06:00, până pe 18 noiembrie, ora 10:00, sunt prognozate intensificări ale vântului în zonele montane.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vântul va avea viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90–120 km/h.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, respectați următoarele recomandări:

Amânați deplasările pe traseele montane, în special pe creste. Dacă sunteți deja la munte, rămâneți în cabane sau adăposturi până la ameliorarea vremii. Verificați din timp dacă telecabinele și telescaunele funcționează, deoarece vântul puternic poate duce la oprirea acestora;

Nu campați și nu staționați în pădure, unde rafalele pot rupe crengi sau doborî arbori. Evitați deplasarea și parcarea autovehiculelor lângă copaci, stâlpi sau panouri publicitare;

Asigurați obiectele din curți și balcoane care pot fi luate de vânt și închideți bine ușile și ferestrele. Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și semnalați situațiile periculoase;

Conduceți cu prudență, adaptați viteza la condițiile de drum și fiți atenți la eventualele obstacole de pe carosabil.

Informații utile despre modul de comportare în situații de urgență sunt disponibile pe fiipregatit.ro și în aplicația DSU. Detaliile actualizate privind avertizările meteorologice pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.”

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