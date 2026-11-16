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Vremea în România, 16-22 noiembrie 2026. Temperaturi de până la 20 de grade, ploi și ninsori. Ce anunță ANM

Prognoza meteo ANM pentru 16-22 noiembrie 2026. Unde vor fi 20 de grade, în ce regiuni va ploua și unde sunt așteptate ninsori.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 07:00 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 18:38
Vremea în România, 16-22 noiembrie 2026. | Pixabay
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Săptămâna 16-22 noiembrie 2026 aduce schimbări importante ale vremii în România. După zilele reci, meteorologii anunță o nouă încălzire, cu temperaturi care ar putea ajunge la 20 de grade Celsius în anumite regiuni. Nu vor lipsi însă ploile, vântul puternic și ninsorile la munte. Iată cum va fi vremea în fiecare regiune a țării, potrivit prognozelor ANM.

Cum va fi vremea în România între 16 și 22 noiembrie

ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Variațiile termice pozitive vor fi mai evidente în regiunile estice și sud-estice, potrivit estimării săptămânale actualizate.

În a doua parte a săptămânii, temperaturile maxime ar putea ajunge la 19-20 de grade Celsius în vestul și sudul Românieil, iar precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod obișnuit în jumătatea vestică a țării.

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În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de normal, cu un posibil excedent în extremitatea de nord-est, conform www.antena3.ro.

Temperaturi de până la 20 de grade. Când se încălzește

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat duminică, 15 noiembrie, că temperaturile vor începe să crească mai ales de marți, 17 noiembrie. Încălzirea va fi treptată și va cuprinde o mare parte a țării.

În a doua jumătate a săptămânii sunt posibile maxime de 19-20 de grade Celsius. Temperaturile ridicate vor apărea inițial în vestul României, apoi și în regiunile sudice. În București, maximele ar putea ajunge la 16-17 grade Celsius în jurul mijlocului săptămânii, conform www.antena3.ro.

Vremea în Banat și Crișana

În Banat, după răcirea din perioada 14-16 noiembrie, temperaturile ar putea crește din nou. Estimările regionale indică medii ale maximelor de aproximativ 14 grade Celsius după 16 noiembrie, cu posibilitatea unor valori locale mai ridicate.

În Crișana, media temperaturilor maxime ar putea urca spre 13-14 grade. În ambele regiuni sunt așteptate perioade cu ploi. Actualizarea meteorologică din 15 noiembrie indică posibilitatea unor maxime locale de 19-20 de grade în vestul țării, în a doua parte a săptămânii, potrivit www.agerpres.ro și www.antena3.ro.

Vremea în Transilvania și Maramureș

În Transilvania, temperaturile sunt estimate să crească după 16 noiembrie, spre medii ale maximelor de 11-12 grade Celsius. Spre finalul săptămânii este posibilă o nouă scădere ușoară.

Între 18 și 22 noiembrie, mediile temperaturilor nocturne ar putea oscila între 2 și 4 grade. Ploile slabe sunt estimate să apară local și temporar, în special între 19 și 22 noiembrie.

În Maramureș, temperaturile maxime medii ar putea crește spre 12 grade, înaintea unei ușoare răciri, cu posibile precipitații în mai multe zile ale intervalului, conform www.agerpres.ro.

Vremea în Moldova și Dobrogea

În Moldova, după temperaturile scăzute de la începutul intervalului, este posibilă o încălzire spre medii ale maximelor de 11-12 grade Celsius. În perioada 18-22 noiembrie, minimele medii sunt estimate între 3 și 5 grade, cu ploi slabe și trecătoare sunt posibile pe alocuri între 19 și 22 noiembrie.

În Dobrogea, temperaturile maxime medii ar putea crește spre 14-15 grade Celsius după 17 noiembrie. În această regiune, ploile sunt estimate să apară pe arii restrânse, inclusiv după 18 noiembrie.

ANM estimează că, la nivelul întregii săptămâni, estul și sud-estul țării vor înregistra temperaturi medii ușor peste cele obișnuite, conform www.agerpres.ro și www.antena3.ro.

Vremea în Muntenia și Oltenia

În Muntenia, după răcirea din 15-16 noiembrie, temperaturile ar putea crește din nou. Prognoza regională indică medii ale maximelor în jurul a 14 grade Celsius, urmate de o ușoară scădere spre finalul intervalului.

Ploile slabe ar urma să aăară după 19 noiembrie. De asemenea, în Oltenia, maximele medii ar putea crește spre 13-14 grade Celsius. Probabilitatea de precipitații este mai ridicată în perioada 19-22 noiembrie.

Actualizarea prezentată de conducerea ANM pe 15 noiembrie indică posibilitatea unor temperaturi locale de până la 19-20 de grade în sudul țării, potrivit www.agerpres.ro și www.antena3.ro.

Vremea la munte. Unde sunt așteptate ninsori

La altitudini de peste 1.500 de metri sunt prognozate ninsori în prima parte a săptămânii. Elena Mateescu a anunțat că stratul de zăpadă ar putea crește cu 5-10 centimetri în următoarele zile.

Vântul va prezenta intensificări, cu rafale care pot depăși 80-90 km/h în zona montană înaltă, iar la altitudini mai mici sunt posibile precipitații sub formă de ploaie.

În Carpații Occidentali, cantitățile de apă pot depăși izolat 20-25 l/mp în intervalul de prognoză pentru 16 noiembrie, conform www.antena3.ro și www.observatornews.ro.

Vremea în București în intervalul 16-22 noiembrie 2026

Luni, 16 noiembrie, temperatura maximă va fi în jurul valorii de 10 grade Celsius, cerul va fi mai mult noros, iar noaptea sunt așteptate ploi slabe.

De marți, temperaturile vor începe să crească, urmând ca la mijlocul săptămânii, în Capitală sunt posibile maxime de 16-17 grade Celsius. Meteorologii nu exclud apariția precipitațiilor în timpul săptămânii, potrivit www.observatornews.ro și www.antena3.ro.

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