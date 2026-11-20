Alertă meteo ANM! Cod portocaliu de vânt puternic în România, cu rafale de până la 140 km/h la munte. Ce regiuni sunt vizate și cât durează avertizările.

Vremea se schimbă în mai multe regiuni din România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vânt puternic pentru vineri, 20 noiembrie.

Meteorologii au instituit Cod galben și Cod portocaliu, iar în zonele montane rafalele vor ajunge la viteze de până la 140 km/h. Cele mai mari intensificări ale vântului sunt așteptate în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.

Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din România

Prima avertizare ANM este de Cod galben și este valabilă vineri, 20 noiembrie, între orele 10:00 și 15:00.

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Sunt vizate sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, dar și unele zone montane.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări și va atinge viteze de 50-70 km/h. La munte, rafalele vor fi mai puternice și pot depăși 80-100 km/h. Cele mai mari valori sunt așteptate pe creste.

Cod portocaliu în Carpații Meridionali și Carpații Orientali

Tot vineri, 20 noiembrie, între orele 10:00 și 15:00, ANM a emis și o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic.

Aceasta vizează estul Carpaților Meridionali și local Carpații Orientali. În aceste zone, rafalele vor ajunge la 90-110 km/h. La altitudini mari, vântul va sufla cu viteze de 120-140 km/h.

Meteorologii atrag atenția că vremea va fi deosebit de severă pe crestele montane, unde rafalele pot deveni foarte puternice.

O nouă avertizare ANM de Cod galben. Unde va continua să bată vântul

Vântul puternic nu se oprește după ora 15:00. ANM a emis o nouă avertizare de Cod galben, valabilă vineri, între orele 15:00 și 23:00.

De această dată, sunt vizate Carpații Orientali și Munții Apuseni. În aceste zone, viteza vântului va ajunge la 70-90 km/h. Pe crestele înalte, rafalele pot atinge 90-120 km/h.

Prin urmare, zonele montane vor fi cele mai afectate de acest episod de vreme severă. În unele locuri, vântul va sufla cu viteze de până la 140 km/h, scrie stiripesurse.ro.

Recomandări pentru șoferi. La ce trebuie să fie atenți

Rafalele puternice pot crea probleme și pe drumurile din zonele montane. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție, mai ales pe sectoarele de drum expuse vântului.

Vântul lateral poate afecta stabilitatea mașinilor, în special a autovehiculelor înalte. De asemenea, rafalele pot rupe crengi sau pot doborî copaci.

Meteorologii recomandă prudență în zonele aflate sub avertizările meteo, în special la altitudini mari, unde intensitatea vântului va fi cea mai ridicată.

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