ANM a prelungit codul galben de vreme severă! Cum va fi vremea în weekend

ANM a prelungit codul galben de vreme severă! Meteorologii au decretat cod galben de ceață, polei și chiciură în mai multe județe. Cum va fi vremea în weekend.

ANM Cod galben de vreme severa

Valabil de la : 20-12-2018 ora 9:15 până la : 20-12-2018 ora 11:00



In zona : Județul Bihor: Tinca, Batăr, Ciumeghiu, Holod, Avram Iancu, Cociuba Mare, Șoimi, Olcea, Uileacu de Beiuș, Răbăgani, Căpâlna, Sâmbăta;

Județul Arad: Chișineu-Criș, Macea, Șicula, Șimand, Apateu, Sintea Mare, Mișca, Craiva, Seleuș, Cermei, Șepreuș, Zărand, Grăniceri, Socodor, Olari, Pilu, Zerind;



Se vor semnala: ceață care reduce vizibilitatea, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate: depunere de chiciură

Valabil de la : 20-12-2018 ora 9:15 până la : 20-12-2018 ora 11:00



In zona : Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Găești, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Aninoasa, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Tărtășești, Ludești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Nucet, Mănești, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Ulmi, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Raciu, Morteni, Lucieni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Butimanu, Slobozia Moară, Șotânga, Cornățelu, Bilciurești;



Se vor semnala : burniţă care izolat depune polei

Valabil de la : 20-12-2018 ora 9:00 până la : 20-12-2018 ora 11:00



In zona : Județul Argeş: Curtea de Argeș, Băiculești, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Stâlpeni, Schitu Golești, Mușătești, Bălilești, Mălureni, Țițești, Poienarii de Muscel, Dârmănești, Micești, Tigveni, Godeni, Aninoasa, Cetățeni, Valea Danului, Vlădești, Vulturești, Ciofrângeni, Valea Iașului, Davidești, Cotmeana, Boteni, Hârtiești, Boțești, Poienarii de Argeș;

Județul Prahova: Câmpina, Băicoi, Breaza, Vălenii de Munte, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Bucov, Plopeni, Brebu, Florești, Slănic, Vărbilău, Telega, Măgureni, Scorțeni, Gura Vitioarei, Drajna, Bănești, Poiana Câmpina, Sângeru, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Ceptura, Cornu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Șotrile, Bălțești, Gornet, Șoimari, Gornet-Cricov, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Adunați, Apostolache, Păcureți, Plopu, Cărbunești, Surani, Vadu Săpat, Ariceștii Zeletin, Călugăreni, Tătaru, Cosminele, Talea, Fântânele;

Județul Dâmboviţa: Pucioasa, Fieni, Voinești, Tătărani, Bezdead, Valea Lungă, Moroeni, Buciumeni, Vulcana-Pandele, Doicești, Runcu, Glodeni, Ocnița, Brănești, Iedera, Pietroșița, Cândești, Văleni-Dâmbovița, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Vișinești, Bărbulețu, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb;

Prognoza meteo. Cum va fi vremea în weekend

Vineri, valorile termice vor marca o creştere, în special în regiunile vestice şi în Dealurile Subcarpatice. Cu toate acestea, vremea va rămâne rece în majoritatea zonelor, cu precădere în cele joase din centru, sud şi est.

Cerul va fi mai mult noros şi se vor semnala precipitaţii mixte ce vor depune polei, în prima parte a zilei local în sud-vestul ţării, iar noaptea în nord şi în centru. La munte vor fi mai ales ninsori. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în special în zona montană, viscolind sau spulberând zăpada pe creste.

Temperaturile maxime se vor încadra între -6 grade în sudul Câmpiei Române şi în Lunca Dunării şi 5...6 grade în Subcarpaţii de Curbură. Minimele termice vor fi cuprinse în general între -10 şi 0 grade. În special în orele dimineţii va fi ceaţă.

La București, sâmbătă, temperaturile se vor încadra între 2 și un grad Celsius, duminică vor fi între 8 și -2 grade Celsius.

La munte, sâmbătă vor fi între 4 șu un grad Celsius, iar duminică între 3 și -1 grade Celsius.