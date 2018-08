Anunț ȘOCANT al meteorologilor. Când vom avea 40 DE GRADE CELSIUS în România! Veștile nu sunt bune!

În California au loc incendii puternice de două săptămâni. 14.000 de pompieri sunt mobilizaţi pentru a stinge cele 17 focare ce au devastat sute de mii de hectare de teren şi pădure. Au fost evacuaţi zeci de mii de localnici. Doar sâmbătă au murit şapte oameni în nordul regiunii, în cele mai devastatoare incendii din istoria statului.

La cererea guvernatorului de California, Jerry Brown, preşedintele Donald Trump a declarat stare de catastrofă naturală. Iar serviciul meteo american anunţă că un nou val de căldură se va instala în regiune ceea ce va întreţine flăcările.

În Europa, aerul venit din Sahara a determinat creşterea temperaturilor în termometre: 41 de grade s-au întregistrat în Franţa unde 67 de departamente sunt în alertă de caniculă iar maximul va fi întregistrat marţi, potrivit Meteo France. Luni sunt aşteptate 36 de grade la Toulouse şi 37 la Bordeaux iar marţi 36 de grade Celsius în Paris şi Lyon. Sâmbătă 4 august 2018 a fost cea mai călduroasă zi din Franţa, din ultimii zece ani, iar acest episod va intra în top 3 – cea mai severă caniculă măsurată de serviciile meteo din Franţa, informează rfi.ro

Iar în Paris pe fondul de căldură excesivă, poluarea atinge şi ea cote record. Parizienii sunt rugaţi să îşi lase maşinile acasă luni, parcarea este gratuită în întreg oraşul. Maşinile poluante sunt interzise în trafic, excepţie pot face cei care pleacă în vacanţă. Căldura a constrâns compania de electricitate EDF să oprească patru reactoare nucleare.

Nu doar Franţa se topeşte ci şi Portugalia unde s-au înregistrat între 45 şi 50 de grade. În Lisabona s-au înregistrat 43 de grade iar localnicii se sufocă şi de aerul nisipos venit din Sahara.

Diego a fugit cu família la plaja Cova do Vapor, în apropiere de Lisabona: “Este foarte cald dar e ceva mai bine aici pe mal. Apa are 20 de grade iar asta e foarte bine. Lisabona are norocul de a avea oceanul.” Cebola Castro are un mic magazin care îi aduce un venit foarte bun acum dar comerciantul se îngrijorează de aceste temperaturi anormale: « săptămâna trecută aveam 22 de grade iar apoi am trecut brusc la 40 de grade Celsius. Este o problemă. Iar spitalele sunt arhipline. Este foarte dificl pentru oamenii care au probleme respiratorii. »

În România se preconizează ca în viitoarele săptămâni, temperaturile să crească în mod constant și consistent, iar în a doua parte a lunii august, termometrele să ajungă aproape de valaorea de 40 de grade Celsius.