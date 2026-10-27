Avertizare ANM: Cod galben de ploi, ninsori și vânt puternic. Lista județelor vizate

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare Cod galben de vreme rea, cu ploi, ninsori și vânt puternic în mai multe zone din țară. Ce județe sunt vizate și cât durează atenționarea meteo.

România se află sub avertizări de vreme rea! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți două Coduri galbene de ploi abundente și vânt puternic, care vizează Capitala și mai multe județe din sudul și estul țării.

Potrivit specialiștilor, cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot ajunge la 70 km/h. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate lapoviță și ninsoare, care vor duce la depunerea unui nou strat de zăpadă.

Cod galben de ploi, ninsori și vânt puternic. Lista județelor vizate

Potrivit ANM, o informare meteorologică este în vigoare de marți, de la ora 10:00, până miercuri, la ora 15:00. Sunt anunțate ploi moderate, intensificări ale vântului și precipitații mixte la munte. La altitudini de peste 1.700 de metri, ninsorile vor favoriza depunerea unui nou strat de zăpadă.

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"În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului, precum și în zona Carpaților de Curbură. Cantitățile de apă vor fi în general de 10...30 l/mp. Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), la altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3...5 cm.Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale în general de 40...50 km/h și de peste 60...80 km/h pe crestele montane", s-a transmis în comunicatul de pe meteoromania.ro.

Cod galben de ploi în București și șapte județe. ANM anunță precipitații abundente

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de ploi pentru București și șapte județe din sudul și sud-estul țării. Atenționarea intră în vigoare marți, la ora 10:00, și este valabilă până miercuri, la ora 12:00.

Sunt vizate Capitala și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Ialomița, Constanța și Tulcea. Meteorologii anunță cantități importante de precipitații, care vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat. În unele zone, în funcție de evoluția vremii, se pot acumula peste 40 de litri pe metru pătrat.

"În intervalul menționat, în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și municipiul București vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp", s-a mai precizat în comunicatul ANM.

Alte patru județe, sub Cod galben de vânt puternic

Pe lângă ploile abundente, ANM a emis o a doua avertizare Cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului. Aceasta va intra în vigoare marți, la ora 16:00, și va rămâne valabilă până miercuri, la ora 15:00.

Avertizarea vizează județele Brăila, Buzău, Călărași și Ialomița. În aceste zone, vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Călărași și Ialomița se află sub incidența ambelor avertizări meteorologice. Astfel, în cele două județe sunt așteptate atât ploi însemnate cantitativ, cât și intensificări ale vântului.

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