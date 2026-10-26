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Vremea se schimbă în România, în săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie. Ploi abundente și temperaturi în scădere

Vremea se schimbă în România, în această săptămână. Temperaturile încep să scadă și apar ploile abundente. Este posibil ca marți valorile termice să fie sub media perioadei în toată țara.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 08:30 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 08:48
Vremea se răcește în România | Profimedia
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Temperaturile încep să scadă în România și apar ploile abundente. Aria precipitațiile se va extinde de luni, iar marți este posibil ca temperaturile să fie sub media perioadei în toată țara.

Vremea se răcește în România

O masă de aer rece va ajunge deasupra României, în dimineața zilei de luni. Vor apărea ploi în mai multe zone și tot luni, încep să scadă temperaturile în vestul țării, potrivit Climatologie și Prognoze globale. Temperaturile ar urma să scadă cu doar câteva grade, iar marți, temperaturile vor fi sub medie în toată țara.

Miercuri scad șansele de precipitații și se poate încălzi pe arii restrânse. Valorile termice ar urma să crească, însă tot vor fi sub media perioadei. De joi, ploile se extind, iar temperaturile nu vor suferi mari modificări.

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Este posibil ca valorile termice să crească ușor în Câmpia Română și în Dobrogea, mai scrie sursa citată mai sus. Vineri, cerul va fi înnorat și apar ploile pe arii restrâns. În weekend, poate să apară o răcire ușoară, iar duminică este posibil ca aria precipitațiilor să se extindă.

S-ar putea strânge cantități importante de apă în sudul țării

În sud se pot strânge cantități importante de apă. În săptămâna 26 octombrie-1 noiembrie s-ar putea strânge 45-50 de litri de apă.

Același lucru s-ar putea întâmpla și în Câmpia Română, unde s-ar putea strânge 20-25 l/mp. În nordul țării va ploua mai puțin, dar cantitatea de precipitații va fi apropiată de normalul lunii octombrie.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii extinse, în toată țara, așa că este posibil să apară ploi zilnic, însă nu vor viza toate regiunile în același timp.

Aria precipitațiilor va fi restrânsă în după-amiaza zilei de miercuri și joi, dar de vineri precipitațiilor vor reveni în mai multe zone.

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