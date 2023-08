Caniculă şi disconfort termic în cea mai mare parte a ţării în următoarele zile. Orașele vizate de avertizarea meteorologilor

Caniculă şi disconfort termic în cea mai mare parte a ţării - Meteorologii anunţă că temperaturile pot trece de 37 de grade în sudul şi sud-estul ţării, iar în regiunile vestice şi estice se vor înregistra şi 34 de grade.

