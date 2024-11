Ce a anunțat ANM cu privire la vremea de săptămâna următoare. La ce temperaturi trebuie să ne așteptăm

Meteorologii anunţă că urmează o săptămână cu temperaturi uşor mai coborâte decât cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul ţărrii.

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obişnuite, în prima săptămână din decembrie.

Săptămâna 11.11.2024 – 18.11.2024

Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice şi sud-estice, dar şi deficitar în cele nordice, centrale şi la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 18.11.2024 – 25.11.2024

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice şi sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 25.11.2024 – 02.12.2024

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 02.12.2024 – 09.12.2024

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Anul 2024 va fi aproape sigur cel mai cald an înregistrat vreodată şi primul cu o creştere a temperaturii medii globale de 1,5°C peste nivelurile preindustriale, potrivit datelor serviciului european Copernicus publicate după a doua cea mai caldă lună a lunii octombrie, scrie News.ro .

„După 10 luni din acest an, este acum aproape sigur că 2024 va fi cel mai cald an înregistrat şi primul an cu peste 1,5°C peste nivelul din perioada preindustrială potrivit bazei de date ERA5 a Copernicus” a comentat joi Samantha Burgess, director adjunct al Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice (C3S), scrie AFP.

„Acest lucru marchează o nouă etapă în înregistrările temperaturii globale şi ar trebui să servească ca declanşator pentru o ambiţie sporită la următoarea conferinţă privind schimbările climatice, COP29", a mai subliniat Samantha Burgess.

Această COP, care începe la 11 noiembrie la Baku, Azerbaidjan, va fi dedicată sarcinii delicate de a găsi un nou obiectiv de finanţare pentru a permite ţărilor în curs de dezvoltare să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră şi să se adapteze la schimbările climatice.

De asemenea, va avea loc în umbra iminentei reveniri la preşedinţia SUA a lui Donald Trump, care a descris în trecut schimbările climatice drept o "păcăleală".

Potrivit Copernicus citat de News.ro, octombrie a fost a doua cea mai caldă lună din lume, după octombrie 2023, cu o temperatură medie de 15,25°C. Aceasta este cu 1,65°C mai caldă decât nivelurile preindustriale din 1850-1900, înainte ca utilizarea masivă a combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaz) să încălzească semnificativ atmosfera şi oceanele.

Aceasta este, de asemenea, a 15-a lună dintr-o perioadă de 16 luni în care temperatura medie a crescut cu mai mult de 1,5°C.

Această cifră simbolică corespunde celei mai ambiţioase limite din Acordul de la Paris din 2015, care vizează menţinerea încălzirii globale mult sub 2°C şi continuarea eforturilor pentru limitarea acesteia la 1,5°C.