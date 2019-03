Cod galben de ceață în mai multe județe! Cum va fi vremea în weekend

Cod galben de ceață densă în mai multe județe, la această oră, anunță Meteorologii de la ANM. Cum va fi vremea în weekend.

Meteorologii anunță o schimbare bruscă a vremii, în acest weekend. Temperaturile cresc în aproape toate regiunile țării, dar vântul va sufla cu putere. La munte, vremea se va îmbunătăți începând de duminică.

Valabil de la : 15-03-2019 ora 7:25 până la : 15-03-2019 ora 9:00

In zona : Județul Olt: Slatina, Balș, Piatra-Olt, Curtișoara, Găneasa, Bobicești, Bârza, Slătioara, Voineasa, Milcov; Județul Dolj: Craiova, Pielești, Malu Mare, Robănești, Ghercești;



Se vor semnala: ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m

In zona : Județul Argeş: Costești, Poiana Lacului, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Vedea, Bradu, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Oarja, Ștefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca;

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Bucșani, Letca Nouă, Clejani, Mârșa, Cosoba;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Morteni, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

Județul Teleorman: Roșiorii de Vede, Videle, Orbeasca, Botoroaga, Dobrotești, Drăgănești-Vlașca, Măldăeni, Tătărăștii de Jos, Scrioaștea, Călinești, Ciolănești, Blejești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Olteni, Poeni, Tătărăștii de Sus, Vedea, Măgura, Gratia, Frăsinet, Rădoiești, Siliștea-Gumești, Siliștea, Cosmești, Talpa, Scurtu Mare, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Zâmbreasca, Sârbeni, Săceni, Moșteni, Necșești, Beuca, Purani, Sfințești, Didești, Stejaru, Balaci, Crevenicu;



Se vor semnala: ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m

Meteo. Cum va fi vremea în weekend

Vremea se schimbă radical în weekend, și putem afirma că am scăpat de iarnă. temperaturile cresc simțitor. Sunt anunțate valori între 17°C și 6°C, sâmbătă, și valori între 22°C și 6°C, duminică, la București. Vântul va fi prezent pe parcursul zilelor. Din păcate, la munte este încă frig și sâmbătă, iar pe timpul nopții, pot apărea chiar lapoviță și ninori. Se încălzește vremea și la munte, începând de duminică.