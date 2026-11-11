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Cod galben de inundații în opt județe din România. Ce râuri sunt vizate de avertizarea hidrologilor

Hidrologii au emis Cod galben de inundații în opt județe din România. Avertizarea intră în vigoare joi dimineață, 12 noiembrie. Ce râuri sunt vizate și până când este valabilă alerta.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 14:23 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 14:23
Cod galben de inundații în opt județe din România | Profimediaimages.ro
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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod galben de inundații pentru mai multe râuri din opt județe. Atenționarea este valabilă în perioada 12 noiembrie, ora 06:00 – 13 noiembrie, ora 12:00.

Hidrologii avertizează că precipitațiile prognozate pot provoca viituri rapide, creșteri ale debitelor și nivelurilor apelor, precum și depășiri ale cotelor de atenție.

Cod galben de inundații în opt județe din România. Ce râuri sunt vizate de avertizarea hidrologilor

Codul galben de inundații vizează multe râuri din vestul și centrul României. Atenționarea intră în vigoare pe 12 noiembrie și rămâne valabilă până vineri, 13 noiembrie, la prânz. Sunt vizate zone din opt județe, unde ploile anunțate în următoarele zile pot duce la creșterea nivelului apelor și la apariția unor viituri.

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Hidrologii atrag atenția că precipitațiile prognozate, dar și propagarea apelor din amonte, pot favoriza scurgeri importante pe versanți. De asemenea, torenții și pâraiele pot transporta cantități mari de apă, ceea ce poate duce la creșterea rapidă a debitelor pe anumite cursuri de apă.

Cod galben de inundații în opt județe. Ce zone sunt vizate

Potrivit informării transmise de INHGA, avertizarea hidrologică vizează mai multe bazine din vestul și centrul țării. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega și Timiș.

Județele în care pot apărea fenomene hidrologice periculoase sunt:

  • Bihor;
  • Cluj;
  • Arad;
  • Hunedoara;
  • Alba;
  • Sibiu;
  • Timiș;
  • Caraș-Severin.

Hidrologii avertizează că ploile pot provoca scurgeri de apă de pe versanți și creșteri ale nivelurilor râurilor. În funcție de cantitatea de precipitații și de evoluția vremii, unele cursuri de apă pot ajunge la cotele de atenție.

„Se menționează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate”, au transmis reprezentanții INHGA.

Cât timp este valabil Codul galben de inundații

Avertizarea emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor va intra în vigoare joi, 12 noiembrie 2026, la ora 06:00.

Potrivit hidrologilor, intervalul de valabilitate se încheie vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 12:00.

În această perioadă, ploile și scurgerile de pe versanți pot determina creșteri ale debitelor și nivelurilor pe râurile din bazinele hidrografice menționate. Situația poate evolua în funcție de cantitățile de precipitații înregistrate în fiecare zonă.

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