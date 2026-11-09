Meteorologii au anunțat faptul că vremea se schimbă radical în România! Descoperă la ce trebuie să se aștepte românii în săptămâna 9-15 noiembrie 2026.

Cele mai noi informații despre vreme arată la ce ar trebui să se aștepte românii în săptămână 9-15 noiembrie 2026. Temperaturile vor crește, apoi urmează ploi. Specialiștii anunță că prognoza meteo se schimbă radical, așa că descoperă în rândurile de mai jos detalii complete pentru toate regiunile.

Vremea se schimbă radical în România! Meteorologii anunță temperaturi în creștere și ploi. Ce aduce săptămâna 9-15 noiembrie 2026

Meteorologii au anunțat faptul că vremea se schimbă radical în perioada următoare. Săptămâna 9-15 noiembrie 2026 aduce nu doar temperaturi în creștere în anumite zone ale țării, ci și ploi și nopți reci. În unele regiuni, gradele din termometre vor scădea. Iată mai jos informațiile complete furnizate de specialiștii de la Agenția Națională de Meteorologie (ANM)

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie în Banat

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În Banat, din 8 noiembrie și până în 15 noiembrie, predictibilitatea privind evoluția temperaturii scade semnificativ, însă prezenta estimare indică pentru valorile maxime o medie în jurul a 12 grade, cu mențiunea că în acest interval pot fi atât zile mai calde, cât și zile mai reci. Media temperaturilor minime se va menține la 4-7 grade în 9 noiembrie, urmând ca apoi caracteristice să fie valori de temperatură în jurul a 4 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare după 10 noiembrie.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie în Crișana

În Crișana, din 9 noiembrie și până în 15 noiembrie, prezenta estimare indică pentru valorile maxime de temperatură o medie în jurul a 12 grade, cu mențiunea că în acest interval, predictibilitatea este mai mică (o varietate mai mare de valori posibile), astfel pot fi atât zile mai calde, cât și zile mai reci. Media temperaturilor minime va scădea la -1...0 grade pe 9 noiembrie, urmând ca valorile de temperatură să atingă 3...4 grade. Vor fi ploi după data de 10 noiembrie.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie în Transilvania

În Transilvania, în această săptămână nu sunt estimate variații semnificative în evoluția temperaturilor de pe timpul zilei. În primele zile, media temperaturilor maxime va fi de 10 grade. Nopțile devin reci din 9 noiembrie, cu valori în general de -3...-1 grad. Probabilitatea ca alte ploi să apară în această regiune va crește după data de 10 noiembrie.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie în Maramureș

În Maramureș, diin 9 noiembrie și până în 15 noiembrie, prezenta estimare indică pentru valorile maxime de temperatură o medie de 10...11 grade. Predictibilitatea este mai mică (o varietate mai mare de valori posibile), astfel pot fi atât zile mai calde, cât și zile mai reci. Media de temperaturi minime va scădea la -2...0 grade începând cu 9 noiembrie, urmând ca valorile de temperatură să fie de de 2...3 grade. La nivelul acestei regiuni, probabilitatea pentru ploi va fi mai mare după data de 10 noiembrie.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie în Moldova

În Moldova, nopțile vor deveni mai reci mai ales în jurul datei de 9 noiembrie, când sunt estimate valori ușor negative (-2...0 grade). Sunt posibile perioade cu precipitații după data de 10 noiembrie.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie în Dobrogea

În Dobrogea, pe 9 noiembrie 2026 vor fi mici oscilații termice cu medii diurne între 8 și 12 grade și nocturne între 2 și 4 grade. Din 10 noiembrie regimul termic va fi relativ stabil, astfel că maximele vor fi în medie de 10...12 grade și minimele de 4...6 grade. Va crește probabilitatea apariției ploilor după data de 10 noiembrie.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie în Muntenia

În Muntenia, între 9 și 10 noiembrie vor apărea oscilații termice diurne destul de rapide între zile, cu valori medii ce variază între 8 și 12 grade, însă nopțile vor fi din ce în ce mai reci, cu medii ale minimelor ce vor coborî la -1 grad. Regimul termic va fi destul de stabil, cu temperaturi maxime de 11 grade și minime de 2 grade. Pe 9 noiembrie vor mai apărea doar sporadic ploi slabe. După această dată va crește probabilitatea extinderii acestora.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie în Oltenia

În Oltenia, temperaturile vor scădea spre 0 grade pe 9 noiembrie și după acestă dată se vor menține în jurul a 3 grade. Probabilitatea pentru ploi mai extinse va fi mai ridicată din data de 9 noiembrie.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 noiembrie la munte

La munte, media minimelor va fi de -2 grade între 8 și 15 noiembrie. Probabilitatea pentru precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi mai mare după 9 noiembrie 2026.

Sursa: meteoromania.ro