Cum va fi vara anului 2023 din punct de vedere meteorologic. Director ANM: ”Cu siguranță, o vară a extremelor!”

Specialiștii vorbesc la nivel mondial de o vară secetoasă, în specială în Europa. Am putea să ne confruntăm cu acest fenomen atât în România, dar și în alte state precum Bulgaria, Italia, Franța sau Spania.

Cum va fi vara anului 2023 din punct de vedere meteorologic

De Ziua mondială a meteorologiei, Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie a vorbit despre efectele climatice și despre cum va arăta vara anului 2023, după ce anul 2022 a fost al treilea an cel mai călduros din istoria măsurătorilor meteorologice în țara noastră.

Ne așteaptă o vară a extremelor, ba temperaturi extrem de ridicate, ba extrem de scăzute.

“Bun găsit! permiteți-mi să transmit salutul cordial tuturor meteorologilor din întreaga lume. Astăzi, ca în fiecare an, de 23 martie celebrăm Ziua Mondială a Meteorologiei. Tema este una generoasă, vremea, clima și apa în contextul dezvoltării durabile și al generațiilor viitoare. Sunt teme de actualitate și care impun provocări din partea serviciilor meteorologice, în asigurarea alertelor și nu în ultimul rând, a ceea ce înseamnă pentru noi schimbările climatice, pentru că fiecare sector economic este afectat în fiecare an de fenomene meteorologice extreme și dacă anul 2022 a fost al treilea an cel mai călduros din istoria măsurătorilor meteorologice în țara noastră, după 2019, 2020 iarna 2022-2023, cea mai caldă din istorie în țara noastră și a doua cea mai caldă în Europa, luna ianuarie a adus un nou record termic absolut pentru o lună ianuarie în țara noastră.

Ceea ce urmează pe parcursul verii 2023 și ulterior toamna și debutul iernii va fi sub semnul extremelor meteorologice, pentru că statistica ultimilor ani ne-a arătat că recordurile înregistrate în anii curenți au depășit recordurile înregistrate anterior și cu siguranță va fi o vară a extremelor, pentru că fiecare anotimp, așa cum am spus, a fost caracterizat de alternanțe termice semnificative și dacă vorbeați de seceta deja prezentă, vorbim și în România la acest moment, pentru jumătatea estică a țării de un deficit accentuat de apă în sol și vorbim în special de Dobrogea, de Muntenia, de Moldova, acolo unde mai ales în Dobrogea, cantitățile de precipitații de la începutul anului agricol și până la finele iernii, respectiv 1 septembrie”, a spus Elena Mateescu, director ANM pentru Antena 3 CNN.

Potrivit Agerpres.ro, vremea, clima şi ciclul apei vor fi diferite în viitor. Serviciile meteorologice, climatice şi hidrologice vor ajuta oamenii să treacă peste provocările asociate şi să profite de oportunităţi.

Pornind de la tema acestei zile, sunt organizate evenimente, precum conferinţe, simpozioane şi expoziţii pentru specialiştii în domeniu, liderii comunităţii şi publicul larg. De asemenea, cu acest prilej sunt acordate numeroase premii pentru cercetare meteorologică. În multe ţări, sunt emise timbre poştale speciale pentru a marca sărbătorirea Zilei mondiale a meteorologiei.

