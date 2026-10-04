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Vremea în săptămâna 5–11 octombrie 2026. Temperaturile urcă din nou. Unde va fi cel mai cald în România

Vremea aduce o surpriză în săptămâna 5–11 octombrie 2026. După răcirea resimțită la începutul lunii, temperaturile cresc din nou, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 12:56 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 13:00
Vremea în săptămâna 5–11 octombrie 2026 | Profimediaimages.ro
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Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar veștile sunt bune pentru cei care sperau la câteva zile autentice de toamnă blândă. În prima parte a săptămânii, maximele pot ajunge local chiar spre 25–27 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul țării.

Există însă o diferență importantă între zi și noapte. Chiar dacă după-amiezile vor fi plăcute, diminețile și nopțile rămân reci în unele regiuni, iar în depresiunile din estul Transilvaniei temperaturile pot coborî până în apropierea pragului de îngheț.

Cum va fi vremea în România în săptămâna 5–11 octombrie 2026

Potrivit celei mai recente estimări publicate de www.meteoromania.ro, pentru săptămâna 5–12 octombrie temperaturile medii vor fi mai ridicate decât valorile normale în cea mai mare parte a României.

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Abaterile termice pozitive vor fi mai pronunțate în regiunile vestice, ceea ce înseamnă că Banatul și Crișana au cele mai mari șanse să se bucure de temperaturi neobișnuit de plăcute pentru prima decadă a lunii octombrie.

În același timp, ANM estimează că regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga țară. Cu alte cuvinte, la nivelul întregii săptămâni sunt așteptate cantități de precipitații mai mici decât cele normale pentru această perioadă.

Prognozele pe patru săptămâni descriu însă mediile săptămânale și nu exclud apariția unor episoade locale și de scurtă durată cu ploi.

Luni, 5 octombrie, temperaturile pot ajunge la 27 de grade

Săptămâna începe cu vreme mult mai caldă decât ne-am aștepta în mod obișnuit în prima decadă a lunii octombrie. Luni, 5 octombrie, vremea va fi predominant frumoasă și caldă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între aproximativ 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. În a doua parte a zilei și în cursul nopții vor apărea însă înnorări în jumătatea de vest a țării. Sunt posibile ploi slabe, pe arii restrânse, în Crișana și Maramureș și izolat în Banat și în nord-vestul Transilvaniei. Noaptea va fi considerabil mai rece. Minimele vor coborî, în general, spre 3–13 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei pot ajunge până în jurul valorii de -3 grade, existând condiții de brumă. Izolat se poate forma și ceață.

Cum va fi vremea în București

Și în Capitală începutul săptămânii aduce temperaturi generoase pentru luna octombrie. Luni, 5 octombrie, vremea devine mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla în general slab.
Contrastul dintre zi și noapte va fi însă pronunțat. Minima va coborî spre aproximativ 6–10 grade, astfel că dimineața și noaptea vor fi răcoroase.

Cum va fi vremea în Banat și Crișana

Vestul României va fi una dintre zonele cu cele mai ridicate temperaturi în perioada 5–11 octombrie. Estimarea ANM pentru două săptămâni arată că, după răcirea de la începutul lunii, regimul termic se stabilizează, fără oscilații importante. În Banat, media maximelor din intervalul mai larg analizat de meteorologi se situează între aproximativ 21 și 25 de grade, iar minimele sunt în jurul valorilor de 7–9 grade. Crișana urmează o evoluție asemănătoare: după scăderea temperaturilor de la începutul lunii, valorile se apropie din nou de cele specifice perioadei, cu variații relativ mici ulterior. La începutul săptămânii sunt însă posibile și ploi slabe în vest și nord-vest.

Cum va fi vremea în Transilvania și Maramureș

În Transilvania, zilele vor deveni treptat mai plăcute, însă nopțile pot fi reci. Estimarea ANM arată că media regională a maximelor din intervalul de două săptămâni este cuprinsă între aproximativ 16 și 21 de grade, în timp ce minimele se situează, în medie, între 5 și 10 grade. Local, situația poate fi însă foarte diferită. În depresiunile din estul Transilvaniei sunt posibile temperaturi negative în timpul nopții și dimineții și apariția brumei. Și în Maramureș temperaturile vor reveni treptat spre valorile normale pentru începutul lunii octombrie. La debutul săptămânii există posibilitatea unor ploi slabe.

Cum va fi vremea în Moldova, Muntenia și Oltenia

În sudul și estul țării, temperaturile medii ale săptămânii vor fi în general apropiate sau ușor peste cele caracteristice perioadei, în funcție de regiune și de zi. În Muntenia și Oltenia vor exista după-amiezi plăcute, iar la începutul intervalului temperaturile pot depăși 20 de grade în numeroase localități.

În Moldova, diferențele dintre temperaturile diurne și cele nocturne pot fi importante, astfel că diminețile vor fi mult mai răcoroase decât după-amiezile. La nivelul întregii țări, cea mai recentă prognoză ANM indică pentru săptămâna 5–12 octombrie precipitații sub mediile climatologice, astfel că nu se conturează, în acest moment, o săptămână dominată de ploi.

Vreme mai caldă decât normal la început de octombrie

Tendința de încălzire nu pare să fie doar un episod de una-două zile. Potrivit estimării ANM realizate pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), temperaturile medii din săptămâna 5–12 octombrie vor depăși valorile normale în cea mai mare parte a României, cu cele mai importante abateri pozitive în vest.

Așadar, săptămâna 5–11 octombrie 2026 aduce zile mai calde decât în mod obișnuit pentru această perioadă, local cu maxime ce pot ajunge la 25–27 de grade la începutul intervalului. Nu trebuie însă puse deoparte hainele mai groase: nopțile și diminețile vor rămâne reci, iar în depresiunile din Transilvania sunt posibile temperaturi în jurul sau chiar sub pragul înghețului.

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