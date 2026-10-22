Imagini spectaculoase cu o tornadă uriașă în SUA. Fenomenul a acoperit șoseaua și s-a îndreptat spre mașinile din trafic | VIDEO

O tornadă uriașă a fost surprinsă pe camerele de filmat în Dakota de Sud, Statele Unite ale Americii. Iată cum s-a desfășurat fenomenul pe șosea.

În Dakota se Sud nu este deloc neobișnuit să te prindă tornada în drum spre casă. Statul înregistrează o medie de aproximativ 30 de tornade pe an. Regiune face parte, din punct de vedere istoric, din renumită zonă Aleea Tornadelor (Tornado Alley). De asemenea, la nivelul Statelor Unite ale Americii, Dakota de Sud se află pe locul 20 în privința numărului anual de tornade.

Cu toate acestea, în ultimele decenii, specialiștii au înregistrat o scădere a numărului de astfel de fenomene, observând că activitatea tornadelor a migrat către estul Statelor Unite ale Americii.

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Imagini spectaculoase cu o tornadă uriașă în Dakota de Sud

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În urmă cu doar câteva ore s-a produs o tornadă uriașă tocmai în Dakota de Sud. A fost surprinsă într-un video devenit rapid viral:

„Priviți cum drumul dispare sub ochii voștri. Nu este inteligență artificială! O tornadă incredibilă din Dakota de Sud se oprește, apoi își schimbă direcția și se îndreaptă spre traficul rutier de pe autostrada SR-22, între localitățile Clear Lake și Gary, Dakota de Sud”, a scris cel care a postat imaginile, care pot fi urmărite în videoul de mai jos.

Jason Weingart este un împătimit al tornadelor. Din biografia lui aflăm că își dedică timpul cercetării fenomenului și împărtășește cu urmăritorii săi descoperirile făcute.

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Pe 28 septembrie, Jason Weingart a postat un alt filmuleț în care a surprins un fenomen pe care mulți internauți l-au asemănat cu o operă de ficțiune. Fie că au crezut că sunt imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, fie că s-au gândit că e începutul unui film, imaginile și sunetul i-au uimit cu adăvărat. Jason nu specifică de la început unde a surprins filmarea, ulterior răspunde unui comentariu („Slapout, Oklahoma”) și mărturisește că l-au uluit culorile, considerându-le „ciudate”.

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Caracteristicile tornadelor din Dakota de Sud

Potrivit unei surse, există câteva caracteristici ale tornadelor formate în Dakota de Sud, tocmai de aceea tornada formată în urmă cu doar câteva ore i-a surprins pe mulți. Acestea sunt următoarele: