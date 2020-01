Meteo 7 ianuarie 2020. Vremea se răcește, temperaturile urmând să ajungă la -20 de grade

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Barcani, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Micfalău, Poian, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Valea Mare, Dalnic; Se află sub avertizare meteo de tip cod galben de ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m și depuneri de chiciură. Codul galben este valabil până la ora 10.

Vremea București 7 ianuarie 2020

În Capitală cerul va avea înnorări și trecător vor mai fi condiții să ningă slab. Vântul va avea unele intensificări, cu viteze la rafală de cel mult 10…20 km/h, amplificând senzația de rece. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade.

