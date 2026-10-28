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Meteorologii au emis cod galben de ploi. Bucureștiul și șapte județe, vizate de avertizare

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru București și alte șapte județe. Ce zone sunt vizate de avertizarea meteo.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 08:54 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 08:54
Meteorologii au emis cod galben de ploi | Profimediaimages.ro
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Meteorologii anunță schimbări ale vremii în sud-estul țării, acolo unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ. A fost emisă o avertizare cod galben care vizează Bucureștiul și alte șapte județe.

Vremea azi, 28 octombrie. Cod galben de ploi în București și șapte județe. Unde va bate vântul cu până la 70 km/h

Vremea aduce noi schimbări în România marți, 28 octombrie. Meteorologii au menținut avertizarea cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru București și șapte județe din sud-estul țării. În unele zone, precipitațiile vor continua până la prânz, în timp ce vântul va avea intensificări și va ajunge la viteze de 50-70 km/h.

Cod galben de ploi în București și șapte județe

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Potrivit avertizării meteorologice, ploile vor afecta până la prânz județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și municipiul București.

În aceste zone sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ. Locuitorii trebuie să țină cont de condițiile meteo, mai ales în cazul deplasărilor, deoarece ploile pot îngreuna circulația și pot reduce vizibilitatea pe șosele.

Pe lângă avertizarea cod galben, meteorologii au emis și o informare meteo valabilă până la ora 15:00. Aceasta vizează ploi moderate în sudul și estul țării, precum și în zonele montane.

Unde va bate vântul cu până la 70 km/h

Astăzi, 28 octombrie, în mai multe județe din România sunt anunțate intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h.

Zonele vizate sunt județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași. De asemenea, vântul va sufla mai puternic în sudul și centrul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea.

Lapoviță și ninsoare la munte. Transfăgărășanul, închis pe un tronson

La munte, vremea se schimbă odată cu scăderea temperaturilor. La altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare, iar în unele zone se poate depune un strat de zăpadă.

Condițiile meteo au dus deja la restricții de circulație pe Transfăgărășan. Ieri, 27 octombrie, traficul a fost închis între Piscul Negru, în județul Argeș, și Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, din cauza zăpezii.

„Marţi, 27.10.2026, ora 18:00 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile (ninsoare, ceaţă şi temperaturile scăzute) se închide circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan (DN 7C), între Piscul Negru (judeţul Argeş) şi Bâlea Cascadă (judeţul Sibiu) pe sectorul cuprins între km 108+000 şi km 130+800”, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Autoritățile au precizat că redeschiderea tronsonului de pe Transfăgărășan depinde de evoluția vremii. În funcție de condițiile meteorologice, drumul ar putea rămâne închis temporar sau ar putea fi închis definitiv pentru sezonul de iarnă.

„Redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului sectorul pe perioada iernii se va face în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice cu verificarea prealabilă a condiţiilor de viabilitate şi siguranţă, potrivit reglementărilor aplicabile”, a mai transmis sursa citată.

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