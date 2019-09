Ploi și temperaturi mici săptămâna asta! Vremea 23-29 septembrie 2019: când se încălzește iar. Află prognoza meteo România pentru săptămâna în curs.

Metorologii anunță că răcorirea vremii din zilele următoare va determina valori diurne ușor sub cele normale în această perioadă din an, cu maxime de 18...21 de grade, în medie, urmate de o încălzire a vremii pentru data de 26 septembrie.

Vremea 23-29 septembrie 2019 - Marți

Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros în jumătatea de sud a țării, unde va ploua pe arii extinse, iar temperaturile se vor situa sub cele normale în ultima decadă a lunii septembrie.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17-18 grade in depresiuni și 23-24 de grade in nord-vest.

Vremea 23-29 septembrie 2019 - Miercuri

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale la această dată. Temperaturile maxime se vor încadra între 16-17 grade in estul Transilvaniei și 23 de grade la Calarasi. Cerul va avea înnorări și va ploua temporar în cea mai mare parte a țării.

În Bucureşti, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. 13-15 grade dimineața și 21-22 de grade la amiază. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua.

Vremea 23-29 septembrie 2019 - Joi

Vremea se va mai încălzi cu două grade în Capitală, dar va ploua. Vântul va sufla în rafale. Maximele și minimele termice se vor încadra între 24°C și 14°C, iar în Brașov temperaturile se vor încadra între 19 și 11 grade C, și va ploua.

Vremea 23-29 septembrie 2019 - Vineri și în weekend vom avea între 24 și 27 grade C în Capitală și vom scăpa de ploi. La munte, vineri va fi mai frig, iar ceața se va lăsa pe timpul nopții, temperaturile încadrându-se între 15 și 8 grade C, iar în weekend temperaturile ating maxime de 22 grade C.

