ANM a emis Cod Portocaliu de ploi torențiale în mai multe regiuni din România. Ce județe sunt vizate, unde sunt așteptate precipitații abundente și cât durează avertizarea meteo.

Vremea se schimbă în mai multe zone din România, unde meteorologii anunță ploi torențiale și cantități importante de apă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de Cod Portocaliu pentru mai multe județe. Care sunt regiunile vizate de avertizare, cât va ploua și până când rămâne în vigoare alerta meteo.

Ploi torențiale în România. Județele în care sunt așteptate precipitații abundente

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică și mai multe avertizări de Cod Galben și Cod Portocaliu, valabile în perioada 17-20 noiembrie.

Meteorologii anunță ploi torențiale, precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Cele mai mari cantități de apă sunt așteptate în zonele montane, unde pot ajunge până la 90 de litri pe metru pătrat.

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Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă de marți, 17 noiembrie, ora 10:00, până vineri, 20 noiembrie, ora 10:00. În acest interval, vântul va avea intensificări în mai multe zone ale țării.

Marți și miercuri, rafalele vor fi mai puternice în vestul și sud-estul României, dar și la munte.

Joi, vântul va continua să se intensifice local în sud-vestul țării. Cele mai puternice rafale sunt așteptate în noaptea de joi spre vineri, când vor afecta toate regiunile.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 45-55 km/h. La altitudini mari, rafalele pot atinge 70-90 km/h. În noaptea de joi spre vineri, acestea pot depăși chiar 100 km/h.

În aceeași perioadă, jumătatea de vest a țării și zonele montane vor fi afectate de ploi moderate și însemnate cantitativ. Pe alocuri, precipitațiile vor avea caracter de aversă. În vestul și sud-vestul țării sunt posibile și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge local la 25-60 de litri pe metru pătrat.

Cod Portocaliu de ploi torențiale în mai multe zone montane

Cea mai severă avertizare emisă de ANM este Codul Portocaliu de ploi torențiale. Acesta intră în vigoare marți, 17 noiembrie, la ora 20:00, și este valabil până miercuri, 18 noiembrie, la ora 20:00.

Avertizarea vizează Carpații Occidentali, local vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. În aceste zone sunt așteptate perioade cu ploi abundente, care pot aduce cantități importante de apă într-un timp scurt.

Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor acumula între 50 și 70 de litri pe metru pătrat. În unele zone, cantitățile de apă pot ajunge chiar la 80-90 de litri pe metru pătrat.

Ploile torențiale pot provoca acumulări rapide de apă, mai ales în zonele unde solul este deja umed. Persoanele care se află în regiunile montane trebuie să urmărească evoluția vremii și avertizările transmise de autorități.

Cod Galben de ploi însemnate cantitativ. Ce regiuni sunt vizate

ANM a emis și o avertizare de Cod Galben pentru precipitații însemnate cantitativ. Aceasta este valabilă în același interval cu avertizarea de Cod Portocaliu, respectiv între 17 noiembrie, ora 20:00, și 18 noiembrie, ora 20:00.

Sunt vizate următoarele regiuni:

Banat;

Crișana;

Maramureș;

nordul și sud-vestul Transilvaniei;

vestul Carpaților Meridionali;

local, nordul Carpaților Orientali.

În aceste zone, ploile vor avea mai ales caracter de aversă. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 25-50 de litri pe metru pătrat, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare.

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