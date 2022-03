Prognoza meteo 25 martie 2022. Cum e vremea în România și care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Meterologii anunță o zi cu temperature ușor mai scăzute decât cele înregistrate în zilele precedente, cu unele înnorări și precipitații în câteva zone ale țării. Precipitațiile și temperaturile scăzute se vor înregistra predominant în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania.

În aceste zone, temperaturile se vor situa sub cele normale pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil spre senin, cu unele înnorări temporare în jumătatea de est a țării. Pe arii restrânse, se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie și precipitații mixte în zonele montane înalte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă, doar în prima parte a zilei, acolo unde vântul va atinge la rafală viteze cuprinse între 80-90 km/h.

Pe timpul nopții, își va face simțită apariția bruma, în special în centru și în nord-estul țării, iar la primele ore ale dimineții e posibil să apară ceața.

Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 7 grade, pe când minimele se vor încadra între -4 și 6 grade Celsius.

Vremea în București

În capitală astăzi meteorologii anunță temperature ușor mai scăzute față de cele înregistrate în ziua precendentă.

Cerul va fi variabil spre senin, cu unele înnorări spre seară, dar cu șanse minime de precipitații. Pe timpul nopții cerul va fi senin. Maxima zilei va atinge 15 grade, în timp ce minima va fi de -3 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei.

Prognoza meteo 25 martie 2022 în principalele orașe din țară

Iată care sunt temperaturile maxime de luni, șansele de precipitații, procentul de umiditate și viteza vântului, pe 25 martie 2022, în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 18 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 36%, Vânt: 18 km/h

Oradea: 17 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 37%, Vânt: 21 km/h

Baia Mare: 14 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 41%, Vânt: 16 km/h

Cluj Napoca: 14 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 39%, Vânt: 23 km/h

Sibiu: 13 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 40%, Vânt: 24 km/h

Alba Iulia: 16 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 41%, Vânt: 16 km/h

Craiova: 18 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 28%, Vânt: 21 km/h

Târgu Jiu: 17 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 37%, Vânt: 16 km/h

Slatina: 17 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 29%, Vânt: 26 km/h

Suceava: 12 grade Celsius, Precipitații: 50%, Umiditate: 46%, Vânt: 31 km/h

Bacău: 10 grade Celsius, Precipitații: 60%, Umiditate: 44%, Vânt: 32 km/h

Botoșani: 12 grade Celsius, Precipitații: 50%, Umiditate: 43%, Vânt: 23 km/h

Miercurea Ciuc: 7 grade Celsius, Precipitații: 50%, Umiditate: 51%, Vânt: 19 km/h

Brașov: 9 grade Celsius, Precipitații: 50%, Umiditate: 50%, Vânt: 19 km/h

Ploiești: 14 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 34%, Vânt: 21 km/h

Buzău: 13 grade Celsius, Precipitații: 70%, Umiditate: 36%, Vânt: 26 km/h

Târgoviște: 14 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 33%, Vânt: 19 km/h

București: 16 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 36%, Vânt: 26 km/h

Iași: 11 grade Celsius, Precipitații: 60%, Umiditate: 47%, Vânt: 24 km/h

Galați: 10 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 44%, Vânt: 23 km/h

Brăila: 11 grade Celsius, Precipitații: 70%, Umiditate: 43%, Vânt: 23 km/h

Constanța: 9 grade Celsius, Precipitații: 70%, Umiditate: 60%, Vânt: 8 km/h

Tulcea: 11 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 47%, Vânt: 23 km/h

