Prognoza meteo 6 aprilie 2022. Cum e vremea în România și care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Meteorologii anunță că astăzi prognoza meteo ANM arată temperaturi în creștere în toată țara. Vremea va fi din ce în ce mai caldă. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor țării, mai puțin în regiunile nord-vestice și nordice. În aceste zone, cerul va fi mai înnorat și pe alocuri vor cădea ploi slabe.

Pe timpul nopții ceața își va face simțită prezența, iar aria precipitaților se va extinde treptat, cuprinzând sud-vestul țării. Pe crestele Meridionalilor vor apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea zonelor țării, cu unele intensificări în zonele montane înalte, unde izolat viteza vântului va depăși 70 km/h.

Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 23 și 13 grade Celsius, în timp ce valorile termice minime se vor încadra între 12 și 2 grade. Izolat, pe timpul nopții, se va așterne bruma și pe arii mici se va instala ceața.

În București astăzi prognoza meteo ANM indică o ușoară creștere a valorilor termice. Temepraturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă din an. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări în spre seară. Probabilitatea precipitațiilor este scăzută. Vântul va sufla slab, spre moderat. Maxima zilei va atinge 22 grade, iar minima va fi de 7 grade.

Iată care sunt temperaturile maxime de miercuri, șansele de precipitații, procentul de umiditate și viteza vântului, pe 6 aprilie 2022, în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 21 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 44%, Vânt: 10 km/h

Oradea: 19 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 50%, Vânt: 19 km/h

Baia Mare: 16 grade Celsius, Precipitații: 50%, Umiditate: 65%, Vânt: 11 km/h

Cluj Napoca: 19 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 50%, Vânt: 6 km/h

Sibiu: 19 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 45%, Vânt: 10 km/h

Alba Iulia: 20 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 44%, Vânt: 11 km/h

Craiova: 21 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 35%, Vânt: 13 km/h

Târgu Jiu: 20 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 44%, Vânt: 8 km/h

Slatina: 21 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 37%, Vânt: 10 km/h

Suceava: 18 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 47%, Vânt: 21 km/h

Bacău: 20 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 41%, Vânt: 16 km/h

Botoșani: 19 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 43%, Vânt: 13 km/h

Miercurea Ciuc: 14 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 61%, Vânt: 14 km/h

Brașov: 17 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 54%, Vânt: 5 km/h

Ploiești: 21 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 35%, Vânt: 11 km/h

Buzău: 21 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 35%, Vânt: 16 km/h

Târgoviște: 19 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 38%, Vânt: 8 km/h

București: 21 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 37%, Vânt: 13 km/h

Iași: 21 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 40%, Vânt: 13 km/h

Galați: 21 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 39%, Vânt: 10 km/h

Brăila: 21 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 39%, Vânt: 11 km/h

Constanța: 14 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 61%, Vânt: 14 km/h

Tulcea: 19 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 43%, Vânt: 18 km/h

