Prognoza meteo 8 aprilie 2022. Cum e vremea în România și care sunt previziunile ANM pentru astăzi

Astăzi meteorologii anunță în prognoza meteo ANM că vremea se va răci, iar valorile termice se vor situa în jurul celor sub normale pentru data din calendar. Cerul va fi variabil în nordul, nord-vestul și nord-estul țării, iar în a doua parte a zilei cerul se va înnora, în special în centru.

Trecător se vor semnala precipitații sub formă de ploaie, care vor fi temporare și nu se vor acumula cantități semnificative de apă. În zonele montane înalte, la altitudini mari vor predomina ninsorile și lapovița.

Vântul va sufla slab spre moderat în majoritatea zonelor țării, dar în zonele montane înalte se vor înregistra intensificări ale vântului. La rafală, viteza vântului ar putea ajunge chiar și la 80 km/h. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 19 și 9 grade Celsius, în timp ce tempraturile minime se vor situa între 7 și -3 grade. Pe alocuri, la primele ore ale dimineții, va fi ceață și se va instala bruma.

În București, prognoza meteo ANM indică o ușoare creștere a temperaturilor, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă din an. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va atinge 13 grade, iar minima va fi de 5 grade.

Iată care sunt temperaturile maxime de vineri, șansele de precipitații, procentul de umiditate și viteza vântului, pe 8 aprilie 2022, în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 11 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 45%, Vânt: 8 km/h

Oradea: 8 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 61%, Vânt: 18 km/h

Baia Mare: 5 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 59%, Vânt: 13 km/h

Cluj Napoca: 7 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 57%, Vânt: 10 km/h

Sibiu: 9 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 50%, Vânt: 16 km/h

Alba Iulia: 10 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 47%, Vânt: 21 km/h

Craiova: 13 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 40%, Vânt: 21 km/h

Târgu Jiu: 12 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 43%, Vânt: 8 km/h

Slatina: 12 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 41%, Vânt: 19 km/h

Suceava: 8 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 43%, Vânt: 14 km/h

Bacău: 10 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 46%, Vânt: 16 km/h

Botoșani: 9 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 39%, Vânt: 10 km/h

Miercurea Ciuc: 4 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 65%, Vânt: 14 km/h

Brașov: 7 grade Celsius, Precipitații: 20%, Umiditate: 65%, Vânt: 6 km/h

Ploiești: 12 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 40%, Vânt: 16 km/h

Buzău: 12 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 41%, Vânt: 18 km/h

Târgoviște: 11 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 42%, Vânt: 14 km/h

București: 13 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 40%, Vânt: 19 km/h

Iași: 9 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 39%, Vânt: 14 km/h

Galați: 12 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 42%, Vânt: 13 km/h

Brăila: 13 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 42%, Vânt: 10 km/h

Constanța: 9 grade Celsius, Precipitații: 10%, Umiditate: 59%, Vânt: 14 km/h

Tulcea: 12 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 44%, Vânt: 16 km/h

