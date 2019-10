Temperaturi de 25 de grade săptămâna viitoare! Prognoza meteo 21-27 octombrie 2019

Temperaturi anormal de calde săptămâna viitoare, valori termice demne de început de primăvară decât de iarnă. Ce anunță prognoza meteo 21-27 octombrie 2019

Prognoza meteo anunță o vreme deosebit de caldă. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestui interval la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Prognoza meteo 21-27 octombrie 2019

Luni, valorile termice se vor încadra între 25 și 9 grade C, marți, vom avea aceleași valori termice în România, miercuri, temperaaturile minime mai scad doaar cu un grad, joi, vom avea maxime de 24 grade C și 9 grade C, vineri, temperaturile minime mai scad cu două grade C, sâmbătă temperataurile se vor încadra între 24 și 8 grade C, iar duminică vom avea maxime și minime de 22, respectiv 4 grade C.

Vremea se va schimba în intervalul 28 octombrie- 4 noiembrie.

