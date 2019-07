Un val de caniculă excesivă a lovit SUA şi sud-estul Canadei! Temperaturile au ajuns până la 46 de grade la umbră

Un val de caniculă fără precedent a lovit Statele Unite şi Canada. Temperaturile ajung până la 46 de grade la umbră, iar cea mai gravă situaţie se înregistrează pe Coasta de Est.

Zona dintre Washington şi Chicago se topeşte sub soarele arzător. Termometrele au indicat ieri şi 46 de grade. Aerul este irespirabil, în timp ce autorităţile transmit avertizări în serie populaţiei.

Bill de Basio, primarul din New York: Nu am mai văzut asemenea temperaturi de cel puţin şapte ani. Nu am mai avut atât de multe zile de căldură concentrate de foarte mult timp.

Valul de caniculă pune în pericol milioane de oameni. În New York, mai multe linii de metrou s-au defectat din cauza căldurii

Sunt 500 de centre de răcorire deschise pe perioada valului de caniculă. Şi toate sunt pline.

Localnic: Sunt prea bătrân pentru aşa căldură!

La Washington DC e la fel de cald ca în Valea Morţii, cea mai aridă şi fierbinte depresiune din California, unde termometrele au arătat 43 de grade Celsius.

Iar în Philadelphia, un azil pentru bătrâni a fost evacuat din cauza unei pene de curent. Aparatele de aer condiţionat nu au mai funcţionat.

Elizabeth Penniman, reprezentant Crucea Roşie: În căldura aceasta, vrem ca oamenii să ste înăuntru sau acolo unde există aer condiţionat, pe cât posibil. Dacă nu vă aflaţi într-un spaţiu cu aer condiţionat, găsiţi unul.

În Arkansas, un fost jucător de fotbal american a murit la doar 32 de ani. Căldura l-a doborât în timp ce lucra la ferma sa.

Experţii spun că temepraturile mari cresc riscul formării unor tornade.