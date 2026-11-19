România se pregătește pentru un nou episod de vreme severă, după ce meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme rea, valabile începând de joi, 19 noiembrie.

Vreme extremă în mai multe regiuni din țară. ANM a emis Cod Roșu și avertizează asupra unor fenomene periculoase | meteoplus

Fenomenele anunțate includ intensificări puternice ale vântului, ploi însemnate cantitativ și, izolat, descărcări electrice. Cea mai gravă avertizare este Codul Roșu, emis pentru județul Vrancea și pentru zonele montane aflate la altitudini de peste 1.200 de metri, unde rafalele pot atinge viteze de până la 140 km/h.

Primele manifestări ale episodului de vreme severă sunt așteptate în zonele montane, unde vântul va sufla cu viteze de 90-120 km/h până joi, la ora 18:00. Condițiile meteorologice se vor înrăutăți ulterior, iar mai multe regiuni ale țării vor intra sub avertizări de ploi și vânt puternic.

Ploi abundente în mai multe județe din țară

Începând de joi, 19 noiembrie, ora 18:00, intră în vigoare o avertizare Cod Galben de precipitații pentru județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea și Maramureș, dar și pentru cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali.

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Meteorologii estimează cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot acumula peste 35-40 de litri pe metru pătrat. Ploile vor avea caracter de aversă, iar în vestul și sud-vestul țării pot fi însoțite, pe suprafețe restrânse, de descărcări electrice.

Cod Portocaliu de vânt în vestul țării

Tot joi seară, mai multe județe vor fi afectate de intensificări ale vântului. În Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș și Dolj, precum și în anumite zone din Cluj, Sălaj, Sibiu și Mehedinți, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

În schimb, în Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba va fi în vigoare Cod Portocaliu, între orele 18:00 și 01:00. Aici sunt prognozate rafale de 70-90 km/h. În zonele montane din Carpații Occidentali și Meridionali, viteza vântului poate ajunge la 100-110 km/h, iar la altitudini mari chiar la 120-140 km/h.

Cod Roșu în Vrancea și la altitudini mari

Cea mai periculoasă perioadă este așteptată în noaptea de joi spre vineri, între orele 01:00 și 10:00. ANM a emis Cod Roșu pentru județul Vrancea și pentru zonele montane situate la peste 1.200 de metri altitudine.

În Vrancea, vântul va depăși 90 km/h pe arii extinse. La munte, rafalele vor trece de 120 km/h și pot ajunge la 140 km/h. Totodată, în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei și vestul și nordul Moldovei va fi Cod Portocaliu, cu viteze ale vântului de 70-90 km/h.

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Avertizările continuă și vineri

Nici ziua de vineri, 20 noiembrie, nu aduce o ameliorare completă. Potrivit prognozei ANM, vântul va continua să prezinte intensificări în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în estul, centrul și sudul Munteniei. Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, iar la munte vor depăși 80-100 km/h.

În estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali, Codul Portocaliu va rămâne valabil până la ora 16:00. În aceste zone, rafalele pot atinge 120-140 km/h la altitudini mari.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările avertizărilor și să manifeste prudență în intervalele în care sunt prognozate fenomene meteorologice extreme.